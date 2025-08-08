Tenis: Mboko irrumpe en el circuito

"Me quedan muchos torneos por jugar y pronto este será parte de mi pasado", completó la tenista que sorprendió al mundo y también a una rival nueve años mayor, a la que superó con parciales de 2-6, 6-4 y 6-1 al cabo de dos horas y cuatro minutos de juego para celebrar su primer título en el circuito a nivel de individuales.

Nada que hacer para la dos veces campeona del Abierto de Australia (2019 y 2021) y del US Open (2018 y 2020), quien no pudo ocultar su fastidio por la derrota, como quedó reflejado en sus declaraciones post-partido en las que se olvidó de felicitar a su adversaria, situación que no pasó desapercibida y fue criticada en las redes sociales.

"Respeto su decisión, pero sigue siendo una referente para mí", dijo al respecto Mboko, admiradora de Osaka y quien se hizo a sí misma el mejor regalo de cumpleaños, pues celebrará 19 el 26 de agosto con su primera corona, que además conquistó ante su público, cuyo apoyo agradeció una vez decretada su consagración.

"Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el respaldo que me brindaron a lo largo de esta semana", afirmó la canadiense, que no se olvidó de su rival de turno y extendió el agradecimiento a Osaka, "una tenista a la que siempre admiro desde que era pequeña y con la que hoy tuve la suerte de enfrentarme", destacó.

A pesar de su juventud, Mboko demostró tener la frialdad envidiable para mantener la calma en una final en la que cedió el primer set y lo explicó así: "Para mí, cada set es como un punto de control. Cuando termina el primero, lo dejó de lado de inmediato y me concentro en el siguiente capítulo".

La tenista que hace algunos meses ocupaba el puesto 333 del escalafón era prácticamente desconocida cuando se inició el certamen, primer WTA 1000 que disputó gracias a una "wild card", completó una semana soñada en la que celebró victorias ante otras tres ganadoras de Grand Slam: las estadounidenses Sofia Kenin y Coco Gauff y la kazaja Yelena Rybákina.

Osaka fue su última "víctima" en una final que la canadiense, nacida en Estados Unidos e hija de padres que huyeron de República Democrática del Congo antes de radicarse en Toronto, estuvo a punto de perderse por una inflamación en la muñeca derecha debido a una caída que sufrió en el partido que jugó por las semifinales ante Rybákina.

"Cuando me desperté hoy, tenía dolor y estaba nerviosa, así que fui al médico.

“Sólo cuando me dio el visto bueno para jugar, me concentré en el partido y jugando traté de darlo todo, intentando no pensar en mi muñeca”, explicó Mboko, segunda tenista canadiense en celebrar en Montreal desde que lo hiciera Bianca Andreescu en 2019.

La victoria de la "mimada" local se celebró incluso en Toronto y obligó a interrumpir por un momento el primer set del partido que el estadounidense Ben Shelton terminó ganándole al ruso Karen Khachanov para sentarse en el trono de ese Masters 1000.

“Bravo Victoria”, dijo luego Shelton, cuya consagración también le permitirá escalar en el ranking (ascenderá al sexto, desplazando del mismo al serbio Novak Djokovic), al confesar que cuando se detuvo su partido con Khachanov “no tenía idea de qué era lo que estaba sucediendo en ese momento”.

A 540 kilómetros de allí, el aliento del público en Toronto resultó vital para Mboko, tal como ella misma reconoció, para volver a enfocarse luego de haber cedido el primer parcial, una situación que, por el contrario, pareció desconcentrar a Osaka, quien al igual que ella había celebrado su primer título en el circuito en un torneo WTA 1000.

Hoy, la balanza se inclinó para el lado de la más joven, que se "robó" el protagonismo en una semana en la que retornó al ruedo la legendaria Venus Williams, quien a los 45 años y después de 16 meses de ausencia fue eliminada en su estreno en Cincinnati y terminó siendo la otra cara de la moneda.

A diferencia de Osaka, la mayor de las Williams (ganadora de siete títulos de Grand Slam en individuales, cinco en Wimbledon y dos en el US Open, y de cuatro oros olímpicos, tres de ellos en torneos de dobles) sí tuvo palabras de elogio para la española Jessica Bouzas Maneiro, de 22 años, y quien la eliminó al superarla por 6-4 y 6-4.

“Es difícil para mí enojarme porque ella ha jugado un gran partido y más allá de haber perdido, mi necesidad hoy es jugar más y más partidos. Debo seguir trabajando en eso”, explicó Venus, ex número uno del mundo que necesita seguir sumando ritmo tras haberse recuperado de una delicada operación y disputará el torneo de dobles mixtos en el US Open. (ANSA).