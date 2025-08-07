Tenis: Mboko y Osaka, a la final de Montreal

Mboko, número 85 del ranking mundial, reaccionó a tiempo y eliminó a Rybakina (12) con parciales de 1-6, 7-5 y 7-6 (7/4) al cabo de 2 horas y 45 minutos de juego.

La canadiense accedió al cuadro principal del torneo de Montreal gracias a un "wild card" y afronta apenas su séptimo torneo del principal circuito femenino. Asimismo, Mboko es la primera tenista canadiense en vencer a tres ganadoras de un torneo de Grand Slam (Rybakina y las estadounidenses Coco Gauff y Sofia Kenin) en un mismo certamen de la WTA desde el inicio de la Era Abierta.

Además, es la cuarta finalista canadiense en el torneo más importante de su país en la Era Abierta siguiendo los pasos de Faye Urban (1968 y 1969), Vicky Berner (1969) y Bianca Andreescu (2019), la más joven y la primera en lograrlo en Montreal.

A su vez, Osaka (49), de 27 años y ganadora de cuatro títulos de Grand Slam, accedió a la final de Montreal tras superar por 6-2 y 7-6 (9/7) a Tauson (19) al cabo de casi 2 horas de juego.

