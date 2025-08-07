LA NACION

Tenis: Mboko y Osaka, a la final de Montreal

<p>Superaron a Rybakina y a Tauson, respectivamente</p>

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Tenis: Mboko y Osaka, a la final de Montreal
Tenis: Mboko y Osaka, a la final de Montreal

Mboko, número 85 del ranking mundial, reaccionó a tiempo y eliminó a Rybakina (12) con parciales de 1-6, 7-5 y 7-6 (7/4) al cabo de 2 horas y 45 minutos de juego.

La canadiense accedió al cuadro principal del torneo de Montreal gracias a un "wild card" y afronta apenas su séptimo torneo del principal circuito femenino. Asimismo, Mboko es la primera tenista canadiense en vencer a tres ganadoras de un torneo de Grand Slam (Rybakina y las estadounidenses Coco Gauff y Sofia Kenin) en un mismo certamen de la WTA desde el inicio de la Era Abierta.

Además, es la cuarta finalista canadiense en el torneo más importante de su país en la Era Abierta siguiendo los pasos de Faye Urban (1968 y 1969), Vicky Berner (1969) y Bianca Andreescu (2019), la más joven y la primera en lograrlo en Montreal.

A su vez, Osaka (49), de 27 años y ganadora de cuatro títulos de Grand Slam, accedió a la final de Montreal tras superar por 6-2 y 7-6 (9/7) a Tauson (19) al cabo de casi 2 horas de juego.

(ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. La oposición rechazó en Diputados media docena de decretos desregulatorios de Sturzenegger
    1

    Noche negra para el Gobierno: la oposición rechazó en Diputados media docena de decretos desregulatorios de Sturzenegger

  2. La drástica decisión que tomó Barcelona con su arquero, en medio de un escándalo que crece
    2

    Escándalo en Barcelona: el club le retiró la capitanía a Ter Stegen en medio de un fuerte conflicto

  3. Dos futbolistas de la selección argentina, entre los 30 nominados al Balón de Oro al mejor jugador de la temporada
    3

    Balón de Oro: Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, entre los candidatos a mejor jugador de la temporada

  4. Se conoció el número que anticipa el dato nacional del Indec
    4

    Inflación de julio: el IPC en la ciudad fue del 2,5% y acumula un 18,1% en lo que va del año

Cargando banners ...