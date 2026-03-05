Tenis: Medvedev, Khachanov y Rublev llegaron a Indian Wells

La prensa rusa informó ayer que Medvedev, número 11 del mundo, Khachanov (16) y Rublev (17) lograron abandonar Dubai vía Omán en dirección hacia Estambul, desde donde viajaron luego a Estados Unidos para presentarse en el primer Masters 1000 de la temporada.

De hecho, Medvedev, campeón del ATP 500 de Dubai el pasado sábado 28 de febrero, y Khachanov fueron vistos en la zona de calentamiento del principal estadio del complejo que alberga el Masters 1000 de Indian Wells, adonde los rusos arribaron con Rublev, que también había quedado varado en Emiratos Árabes Unidos por el cierre del espacio aéreo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. (ANSA).