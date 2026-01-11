Tenis: Medvedev se coronó en Brisbane

Medvedev, de 29 años y ex número 1 del mundo, venció a Nakashima (24) con parciales de 6-2 y 7-6 (7/1) en el Pat Rafter Arena de Brisbane, sede del torneo que albergó uno de los torneos preparatorios para el Abierto de Australia.

El ruso llegó en tres ocasiones a la final del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada previsto a partir del domingo 18 y en el que el italiano Jannik Sinner (2) buscará sumar su tercer título consecutivo.

"Fue un gran comienzo de año. Dije entonces que intentaría volver y ganar. Volví siete u ocho años después y estoy feliz de haber ganado el trofeo", afirmó Medvedev, quien había llegado a la final del torneo de Brisbane en la edición 2019. (ANSA).