Tenis.- Mercedes-Benz se convierte en patrocinador principal del circuito WTA

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La WTA y Mercedes-Benz han anunciado este miércoles la firma de una nueva alianza a largo plazo por la que la marca de automóviles alemana se convertirá a partir del 1 de enero de 2026 en patrocinador principal del circuito femenino, que representa un sólido compromiso con el tenis femenino y una visión compartida para el futuro del tenis.

El objetivo común de la WTA y Mercedes-Benz es dar mayor visibilidad al tenis femenino e impulsar su sólido crecimiento mundial. Como Socio Premier y Socio Automovilístico Exclusivo de la WTA, Mercedes-Benz estará presente en los torneos WTA 1000, 500 y 250 a partir de 2026 y busca crear experiencias únicas para jugadoras, aficionados e invitados.

"Una colaboración que subraya la ambición de Mercedes-Benz de impulsar el deporte a nivel mundial y su compromiso con el empoderamiento de las mujeres, inspirando a la próxima generación de jugadoras y aficionados", apunta el comunicado emitido por el máximo organismo del tenis femenino.

La directora ejecutiva de WTA Ventures, Marina Storti, comentó que están encantados de dar la bienvenida a Mercedes-Benz como socio principal del WTA Tour. "Esta colaboración a largo plazo representa una visión compartida y un firme compromiso con el futuro del tenis femenino, y esperamos trabajar juntos para impulsar el crecimiento de este deporte", apuntó.

La italiana apuntó que conseguir un socio "tan sólido y confiable" es "crucial" para WTA Ventures, ya que continúan su camino para "impulsar el crecimiento" de la WTA como "el escenario donde brilla el tenis femenino", y Mercedes-Benz es "sinónimo de elegancia atemporal, innovación y una dedicación inquebrantable a la excelencia". "Se alinea perfectamente con nuestra ambición y nos enorgullece unir fuerzas con una marca tan excepcional en esta emocionante nueva era para el tenis femenino", concluyó.

Por su parte, el miembro del Consejo de Administración de Mercedes-Benz Group AG, Marketing y Ventas, Mathias Geisen, declaró que en Mercedes-Benz, el tenis "siempre ha sido un deporte muy querido" por "la dedicación, la responsabilidad y la confianza" en uno mismo. "Como socio líder mundial, nuestra nueva colaboración a largo plazo con la WTA refleja nuestro firme compromiso no solo con el deporte, sino también con los valores que representa", agregó.

La asociación con Mercedes-Benz, que se acordó con el brazo comercial de la WTA, WTA Ventures, es la más significativa en la historia de la WTA y continúa el fuerte impulso de crecimiento de la WTA durante la temporada 2025, incluido el creciente compromiso de los fans de todo el mundo, el lanzamiento de una nueva identidad de marca y la concesión del mayor premio en dinero en la historia del tenis profesional y el deporte femenino.