Tenis.- Miguel Díaz, Jordi Tamayo y Antonio Prat, elegidos miembros de distintos comités de la ITF

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la RFET, Miguel Díaz Román, el Vicepresidente Primero de la RFET y Presidente de la Federación Catalana de Tenis, Jordi Tamayo, y Antonio Prat han sido nombrados este jueves miembros de distintos Comités de la ITF en representación de la RFET.

Miguel Díaz Román, presidente de la RFET, fue nombrado miembro del comité de Copa Davis de la ITF. Un comité que está considerado el más relevante de los que forman los procesos de decisión de la competición de tenis por equipos más prestigiosa del mundo; la Copa Davis.

"Creo que es una oportunidad única para hacer llegar la voz del tenis español al más alto nivel. Nuestra historia en esta competición es muy relevante y tenemos que recordar que somos el país con más títulos en lo que llevamos de siglo XXI. Y este mismo 2025 somos el único país, sin recibir WC, que hemos clasificado a nuestra nación a las finales de CD y BJKC", aseguró Díaz.

Por otro lado, el Vicepresidente Primero de la Real Federación Española de Tenis y Presidente de la Federación Catalana de Tenis, Jordi Tamayo, fue también elegido nuevo miembro del comité de Tenis en Silla de Ruedas y del Comité de Constitución de la ITF. Además, también fue nombrado, en representación de la RFET, miembro de la Junta Directiva de la Global Pickleball Federation (GPF) para el mandato 2026-2029.

"Es un honor asumir la representación europea de la Global Pickleball Federation, en un momento tan decisivo para el desarrollo del pickleball. El crecimiento del deporte es exponencial y España y el conjunto de Europa tienen un papel fundamental en su consolidación internacional", declaró Tamayo.

Por último, Antonio Prat, fue designado por ITF para formar parte de su comité Junior. España sigue siendo el país del mundo que más torneos de esta categoría organiza del mundo, por delante de países como Estados Unidos, Francia o Australia.

Prat quiso agradecer el nombramiento y aseguró que "es un honor para mí volver a formar parte de este comité Junior de ITF. Pondré mi trabajo y aportación al comité, mi granito de arena en el Tenis. Muy agradecido, tanto a la ITF como a RFET por haber contado conmigo. Siempre con el foco en los tenistas y en el incremento de cantidad y calidad de los torneos".