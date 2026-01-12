Tenis: Milos Raonic anunció su retiro

"Llegó el momento, me retiro del tenis. Es un momento que sabes que llegará algún día, pero por alguna razón nunca te sientes preparado. El tenis ha sido mi pasión y mi obsesión durante la mayor parte de mi vida", escribió Raonic.

El canadiense, que llegó al tercer puesto del ranking, perdió con el escocés Andy Murray en la final del tercer torneo de Grand Slam de la temporada 2016 tras haber superado al suizo Roger Federer en la instancia anterior.

"Tuve la suerte de poder vivir y hacer realidad mis sueños. Pude concentrarme únicamente en superarme y ver adónde me llevaría.

Me divertí con un juego que aprendí a los ocho años por pura casualidad", concluyó Raonic, conocido por su potente saque, que le valió el apodo de "Rocket".

El último partido de la carrera de Raonic fue en los Juegos Olímpicos de París 2024, en cuya primera ronda se despidió al caer con el alemán Dominik Koepfer, actual número 508 del mundo.

