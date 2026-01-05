Tenis: Musetti espera rival en la segunda ronda en Hong Kong

Musetti debutará directamente en la segunda ronda del ATP 250 que se disputa sobre el cemento de Hong Kong porque es el favorito al título pese a haber caído con el español Jaume Munar (33) en cuartos de final de la edición 2025 del torneo que disputa por tercer año seguido.

Italia también apuesta por Lorenzo Sonego (40), quien debutará contra el juvenil japonés Rei Sakamoto (184) en el torneo en cuya edición 2025 perdió en octavos de final contra el británico Cameron Norrie (27).

Otros candidatos al título que también debutarán en la segunda ronda del torneo son el kazajo Alexander Bublik (11) y los rusos Andrey Rublev (16) y Karen Khachanov (17). (ANSA).