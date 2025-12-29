Tenis: Musetti quiere dar el salto en 2026

"Para alcanzar a Sinner y Alcaraz, tengo que trabajar muy duro físicamente, y lo estoy haciendo. Necesito más tiempo para prepararme", declaró Musetti en una entrevista publicada en la plataforma YouTube y reproducida por SuperTennis.

El tenista italiano de 23 años aseguró que durante 2026 planea reducir la brecha que lo separa de Sinner y de Alcaraz tras una temporada 2025 muy satisfactoria.

"Sólo he jugado contra Jannik una vez, en el US Open, y fue una derrota muy dura porque no pude expresarme en absoluto. Estuve muy por debajo de su nivel", reconoció Musetti sobre su derrota por 6-1, 6-4 y 6-2 en cuartos de final del torneo estadounidense.

En cambio, Musetti consideró que contra Alcaraz "jugué un buen tenis, especialmente en arcilla, e incluso llegué a estar por delante en varias ocasiones, como en Montecarlo o Roland Garros", pero aclaró que "para mantener este nivel, siempre terminé lesionándome".

Musetti se dio el gusto de llegar al sexto del ranking masculino durante 2025, año en el que se confirmó como el segundo mejor tenista de su país sólo detrás de Sinner, que al inicio de la próxima temporada irá por su tercer título seguido del Abierto de Australia.

Entre las novedades para la próxima temporada, Musetti decidió contratar al entrenador español José Perlas, quien se sumará a Simone Tartarini y según el italiano "podrá aportar más experiencia y asesoramiento".

"Estamos trabajando duro para empezar con buen pie desde Australia", aseguró Musetti, quien aclaró que no modificó su servicio.

"No he cambiado mi movimiento. Lo visto en el US Open me da confianza incluso en pista dura, y creo que es importante para mí y mi juego si quiero ser agresivo desde el primer golpe.

Seguiré trabajando en ello, es mi principal objetivo", remarcó.

"Sentí la necesidad de algo más, de ver qué podía aportar alguien más. La relación con Simone Tartarini va más allá del tenis, pero creo que incorporar a alguien como Perlas al equipo es algo que he deseado durante mucho tiempo, sin tener el coraje ni la necesidad real que sentí este año de dar este paso adelante e intentar acortar distancias con los dos líderes del circuito", aclaró Musetti.

"Nada está garantizado, pero lo estoy intentando: estoy trabajando en los detalles, en el aspecto mental, en la nutrición, aunque sólo sea para mejorar un 1%", confió el italiano, quien negó una motivación económica.

"Nunca juego pensando en el dinero del premio. Claro que es importante, permite que mi familia viva cómodamente, pero juego por pasión y para poder compartirla con mis hijos y mi familia", concluyó Musetti sobre su participación en el espectáculo de US$1.000.000 previsto en Las Vegas el 1 de marzo con el estadounidense Taylor Fritz (6) y el noruego Casper Ruud (12).

(ANSA).