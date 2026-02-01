Tenis: Musetti renuncia a los torneos de Buenos Aires y Río de Janeiro

Musetti, de 23 años, debió retirarse en el partido de cuartos de final del Abierto de Australia contra el serbio Novak Djokovic luego de haber ganado los primeros dos sets del duelo.

"A la luz de los resultados de las pruebas y los controles médicos, mi equipo y yo hemos tenido que tomar la difícil decisión de retirarnos de los torneos de Buenos Aires y Río de Janeiro", escribió Musetti sobre los certámenes que se jugarán sobre arcilla desde el 9 y el 16 de este mes, respectivamente.

"Ahora mismo, mi prioridad es enfocarme en mi rehabilitación para poder volver a la cancha. Muchas gracias a todos por su apoyo y nos vemos pronto", completó Musetti, quien buscará recuperarse a tiempo para los primeros Masters 1000 de la temporada, previstos en marzo en Indian Wells y Miami. (ANSA).