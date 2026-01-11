Tenis: Musetti y Sonego campeones en Hong Kong

Musetti, número 7 del mundo, y Sonego (39) vencieron a Khachanov (17) y a Rublev (16) con parciales de 6-4, 2-6 y 10-1 al cabo de un poco más de 1 hora y 15 minutos de juego.

La victoria con Sonego le permitió a Musetti recuperarse de la derrota que había sufrido minutos antes a nivel individual contra el kazajo Alexander Bublik (11) en la final del torneo ATP 250 de Hong Kong 7-6 (7/2) y 6-3 en 1 hora y 38 minutos de juego.

La victoria en Hong Kong le permitió a Bublik confirmar su ingreso al top ten del escalafón masculino por primera vez en su carrera, mientras que Musetti, quien acusó un problema en el brazo derecho desde el primer set, escalará al quinto lugar del ranking, su mejor ubicación histórica.

“No es fácil hablar después de una derrota, sobre todo después de una final. Antes que nada, felicidades, Alexander, no sólo por hoy, sino por la maravillosa temporada que tuviste el año pasado, y no podrías haber empezado mejor este año”, elogió Musetti a Bublik.

“Quiero agradecer a la organización que hizo todo esto posible y que cada año se esfuerza al máximo para seguir mejorando. Es un placer estar de vuelta aquí. Y también, gracias a mi equipo y a mi familia, que me apoyan constantemente”, agregó el italiano.

“Hemos jugado muchas finales en los últimos tres años, pero lamentablemente no hemos levantado ningún trofeo, y esperamos que la próxima sea la correcta”, completó Musetti, quien luego se dio el gusto de celebrar con Sonego.

“Yo también he perdido muchas finales, y sé cómo se siente, pero ésta te traerá momentos importantes en tu carrera, estoy seguro, y te deseo a ti y a tu equipo todo lo mejor”, respondió a su vez Bublik a Musetti.

“Pronto conseguirás un título muy importante, estoy seguro, y te lo mereces. Para mí, éste no es un título cualquiera; es un éxito que me sitúa entre los 10 mejores, y por eso siempre lo llevaré en un lugar especial”, garantizó el kazajo.

“Si me hubieras dicho al principio de mi carrera, o incluso el año pasado, que podía entrar en el top 10 del mundo, no te lo habría creído, y por eso Hong Kong siempre será un lugar especial para mí”, concluyó Bublik. (ANSA).