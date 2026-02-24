Tenis: Nardi y Berrettini eliminados

Nardi (109), que se instaló en cuadro principal como "lucky loser", cayó por 4-6, 6-4 y 6-2 en primera ronda frente al checo Jiri Lehecka (24), que afrontará al español Pablo Carreño Busta (124), vencedor por 6-2 y 6-4 frente al canadiense Denis Shapovalov (36), por el pasaje a cuartos.

En carrera siguen también los rusos Andrey Rublev (18), Daniil Medvedev (11) y Karen Khachanov (16), vencedores del francés Valentin Royer (54) por 6-3 y 6-4, del chino Juncheng Shang (262) por 6-1 y 6-3 y del kazajo Alexander Shevchenko (92) por 6-7 (5/7), 6-2 y 6-3, respectivamente.

Rublev será rival del francés Ugo Humbert (37), que eliminó al griego Stefanos Tsitsipas (30) por 6-4 y 7-5; Medvedev se las verá con el suizo Stanislas Wawrinka (99), que compite gracias a una "wild card" en su temporada de despedida y superó por 7-5 y 6-3 al libanés Benjamin Hassan (289), y el ganador de ese partido jugará con el vencedor del duelo entre Rublev y el estadounidense Jenson Brooksby (49), que derrotó por 6-3 y 6-4 al belga Zizou Bergs (46).

En el torneo de dobles, los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori celebraron en el debut al imponerse por 5-7, 7-6 (10/8) y 10-5 a la dupla conformada por el indio Sriram Balaji y el austríaco Neil Oberleitner y chocarán en cuartos con los checos Patrik Rikl y Petr Nouza, que superaron por 6-3 y 6-2 al neerlandés Tallon Griekspoor y el francés Arthur Rinderknech.

En Chile, Berrettini (57), que se había despedido del ATP 500 de Río de Janeiro en cuartos de final, cayó por 6-3 y 6-4 frente al estadounidense Emilio Nava (79) y espera por el ganador del duelo que animaban el también italiano Francesco Passaro (144) y el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (106) en octavos de final, donde el argentino Francisco Cerúndolo (19), flamante campeón del ATP 250 de Buenos Aires, chocará con el danés Elmer Moller (127), vencedor por 7-6 (7/4), 0-6 y 6-4 del también argentino Román Andrés Burruchaga (96).

El argentino Camilo Ugo Carabelli (59) enfrentará en esa instancia al alemán Yannick Hanfmann (81), que superó al serbio Dusan Lajovic (116) por 6-0 y 6-3. El ganador de esta llave chocará con el vencedor de la que animarán el croata Dino Prizmic (120) y el lituano Vilius Gaubas (107), que eliminaron a los chilenos Nicolás Jarry (155) por 6-3, 5-7 y 6-2 y Matías Soto (316) por 6-2 y 6-3.

Dos duelos ítalo-argentinos animarán en octavos Andrea Pellegrino (137) ante Francisco Comesana (82) y Luciano Darderi (21) ante Mariano Navone (77), partidos cuyos ganadores se enfrentarán en cuartos de final. (ANSA).