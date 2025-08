Tenis: Novak Djokovic renuncia también a disputar el Masters 1000 de Cincinnati

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - El tenista serbio Novak Djokovic ha renunciado a jugar el torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo Masters 1000 de la temporada, después de no presentarse tampoco al de Toronto (Canadá), por lo que llegará al US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, sin rodaje en los Masters 1000 previos a la cita. Esta renuncia supone que el jugador balcánico, actual número seis del mundo, no habrá jugado un partido profesional en más de un mes cuando comience su nuevo intento de conseguir su 25º título de 'Grand Slam' a finales de agosto en el 'grande' estadounidense. El serbio, de 38 años, jugó por última vez en Wimbledon el 11 de julio, donde fue derrotado en semifinales por el italiano Jannick Sinner, que posteriormente se proclamó campeón al vencer en la final al español Carlos Alcaraz. Tanto Sinner, de 23 años y actual número uno del mundo, como el murciano, de 22 años y segundo del ranking WTA, participarán en el Masters 1000 de Cincinnati, cuyo cuadro principal comenzará el 7 de agosto, después de no hacerlo en Toronto.