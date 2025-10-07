Tenis.- Novak Djokovic se sobrepone a los problemas físicos para eliminar a un gran Jaume Munar en Shanghái

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Jaume Munar ha perdido este martes contra el serbio Novak Djokovic (6-3, 5-7 y 6-2) en 2 horas y 41 minutos en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái (China), que se disputa sobre pista dura al aire libre, en un partido en el que el balcánico ha sabido sobreponerse al calor, la humedad y a unas molestias en la parte inferior de su pierna izquierda que le han obligado a jugar visiblemente mermado y ser atendido en varias ocasiones.

El primer set comenzó con un 'break' tempranero del 4 veces ganador del torneo chino, que se puso con un 1-3 de ventaja, aunque también sufrió el primer percance físico y tuvo que pedir atención médica por problemas en su pie izquierdo. Tras esto, el serbio se vio obligado a acortar los puntos y jugar más rápido, estrategia que le sirvió para ganar el parcial sin conceder ninguna bola de rotura.

Al inicio de la segunda manga, y con un Djokovic claramente mermado en sus capacidades físicas, el tercer español del ranking subió el nivel con su servicio y empezó a apretar más al resto. Con una ventaja de 2-1 para el balear, el médico tuvo que volver a la pista para seguir tratando la pierna izquierda de Djokovic, que pudo continuar en el partido pese a mostrar evidencias claras de sus problemas, acrecentados por la humedad y el calor de Shanghái.

Munar continuó solventando sus turnos de servicio, mientras que Djokovic sufría, y tuvo que afrontar la primera oportunidad de rotura, que salvó sin mayores problemas en el octavo juego con 4-4 en el marcador. Sin embargo, el jugador de Santanyí no se rindió, continuando peleando los puntos al resto y consiguió convertir la primera bola de set que tuvo, tras un punto muy largo en el que el serbio falló y acabó totalmente exhausto en el suelo.

Tras recibir ayuda para volver a su banquillo y descansar durante unos minutos mientras seguían tratándole, el ganador de 100 títulos ATP volvió a la pista para sorprender a Munar con una rotura en el primer juego del parcial definitivo, que le permitió jugar con más tranquilidad, aunque arrastrando los mismos problemas.

El jugador de Belgrado no titubeó con su saque y volvió a romper el servicio del español, para terminar cerrando el partido con un 6-2 que le permite continuar en el octavo Masters 1000 de la temporada, enfrentándose al belga Zizou Bergs en los cuartos de final.