Tenis: optimismo de Sinner para el US Open

"Estoy bien. Hoy es el primer día que me siento bien de nuevo.

Donde todo va bien", afirmó Sinner en diálogo con la prensa en Nueva York, donde buscará revalidar el título que ganó en la edición 2024 del US Open.

El italiano de 24 años se entrenó en Flushing Meadows junto con el argentino Francisco Comesaña, número 54 del mundo, ante la atenta mirada de los entrenadores Simone Vagnozzi y Darren Cahill de cara a su debut en el US Open con el checo Vit Kopriva (87).

Durante su conversación con los periodistas, Sinner destacó que en Nueva York, tiene "un poco más de tiempo" libre, el cual disfruta con el armado de modelos Lego aprovechando que hay una tienda cerca de su hotel".

"Fui allí y compré un Porsche. Lo terminé en un día, en cinco horas. Luego pensé: necesito uno más grande. Mi instinto me dice que el último que compré es demasiado grande... Pero me gusta.

Pongo música y pienso en otras cosas. Cuando eres tenista o deportista, tienes muchísimas ideas en la cabeza, y también presión. Todo el tiempo", explicó Sinner.

El tenista "azzurro" también contó que nunca piensa en ser el número 1 del ranking mundial.

"Creo que siempre he sido una persona humilde y no me gusta decir 'Soy el número uno del mundo'. Puedo decir que soy un jugador fuerte, pero creo que uno llega al número uno no sólo en la cancha, sino también por cómo se gestionan las cosas fuera de ella, por cómo se comporta", reflexionó.

Sinner también habló sobre su crecimiento: "para llegar hasta aquí, tuve que aceptar algunos de mis defectos, y al principio me costó", admitió.

El número 1 del mundo indicó como su principal defecto la impaciencia, "quererlo todo de inmediato".

"Esa no era la solución, hay que insistir en cada detalle y luego ir encajando las piezas poco a poco. Eso no significa que ahora, como número 1, el trabajo esté completo. Todavía queda mucho por hacer, pero el progreso es imperceptible", remarcó.

"A veces parece que no lo ves, pero en realidad estás progresando. El coaching mental es sin duda importante, llevo muchos años trabajando con Riccardo (Ceccarelli, Ndr), es un aspecto con el que quería empezar porque sentía una pequeña deficiencia", enfatizó.

Por último, Sinner se refirió al debate en torno al saturado circuito de torneos: "hay dinámicas subyacentes que probablemente desconocemos. Ahora mismo, no tiene sentido hablar de ello, algunas cosas funcionan, otras no tanto... la perfección no se puede alcanzar, y los tenistas tenemos diferentes puntos de vista", completó. (ANSA).