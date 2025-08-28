Tenis: Ostapenko y Townsend protagonizan un duro cruce de declaraciones tras su duelo en el US Open

BARCELONA, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

La tenista letona Jelena Ostapenko y la estadounidense Taylor

Ostapenko protagonizaron un duro cruce de declaraciones tras su duelo

de segunda ronda del US Open, que terminó con victoria de Townsend

por 7-5 y 6-1, quien aseguró que Ostapenko le dijo que no tenía

educación ni clase en un encendido intercambio posterior al

encuentro. La estadounidense y la letona se enfrentaron en la segunda ronda del

US Open en Flushing Meadows, y acabaron enzarzándose en una discusión

en la que se señalaron con el dedo a un lado de la pista ante los

fuertes abucheos del público tras la victoria de Townsend por 7-5 y

6-1. "Es una competición, la gente se enfada cuando pierde y algunos dicen

cosas malas. Me dijo que no tengo clase, que no tengo educación y que

a ver qué pasa cuando salgamos de Estados Unidos. Lo estoy deseando. La vencí en Canadá, fuera de EE.UU, así que a ver qué más tiene que

decir", declaró Townsend en su entrevista posterior al partido. La tenista estadounidense quiso después restarle importancia al

incidente y bromeó con subirlo a su cuenta de TikTok. "No me eché

atrás porque no me va a insultar, sobre todo después de haberme

comportado de cierta manera con nada más que respeto. Si te muestro

respeto, espero que tú también me respetes. Así son las cosas. Creo

que así es el tenis. Fue desafortunado, pero es algo que puedo poner

en mi TikTok", bromeó. Por su parte, Ostapenko no dio rueda de prensa posterior al partido,

pero publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para explicar su

versión, acusando a Townsend de comportamiento antideportivo al no

disculparse por un tiro que golpeó en la parte superior de la red. "Le dije a mi rival que fue muy irrespetuosa, ya que tuvo una bola en

la red en un momento muy decisivo y no pidió perdón, pero su

respuesta fue que no tiene que pedir perdón en absoluto", dijo

Ostapenko. La letona señaló que hay algunas reglas en el tenis que "la mayoría

de las jugadoras siguen", y que es "la primera vez" que le pasa en la

gira esto. "Si juega en su país no significa que pueda comportarse y

hacer lo que quiera", añadió. Townsend respondió a estos comentarios y no quiso darle importancia a

la opinión de su rival: "Creo que es cómico. Para luego ir a internet

y tener que justificar lo que dijiste, obviamente te sientes de

alguna manera y sientes que tienes que dar una explicación por cómo

actuaste", explicó. Preguntada por si creía que los comentarios tenían tintes racistas,

Townsend añadió que está "muy orgullosa como mujer negra" de estar en

el US Open representándome a sí misma y a su "cultura". "Me aseguro

de hacer todo lo que puedo para ser la mejor representación posible

cada vez que entro en la pista e incluso fuera de ella", reveló.

Finalmente, en un post en Instagram, Ostapenko dijo que "nunca" ha

sido "racista" en su vida. "Respeto a todas las naciones de personas

en el mundo", concluyó.