Tenis: Ostapenko y Townsend protagonizan un duro cruce de declaraciones tras su duelo en el US Open
- 1 minuto de lectura'
BARCELONA, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -
La tenista letona Jelena Ostapenko y la estadounidense Taylor
Ostapenko protagonizaron un duro cruce de declaraciones tras su duelo
de segunda ronda del US Open, que terminó con victoria de Townsend
por 7-5 y 6-1, quien aseguró que Ostapenko le dijo que no tenía
educación ni clase en un encendido intercambio posterior al
encuentro. La estadounidense y la letona se enfrentaron en la segunda ronda del
US Open en Flushing Meadows, y acabaron enzarzándose en una discusión
en la que se señalaron con el dedo a un lado de la pista ante los
fuertes abucheos del público tras la victoria de Townsend por 7-5 y
6-1. "Es una competición, la gente se enfada cuando pierde y algunos dicen
cosas malas. Me dijo que no tengo clase, que no tengo educación y que
a ver qué pasa cuando salgamos de Estados Unidos. Lo estoy deseando. La vencí en Canadá, fuera de EE.UU, así que a ver qué más tiene que
decir", declaró Townsend en su entrevista posterior al partido. La tenista estadounidense quiso después restarle importancia al
incidente y bromeó con subirlo a su cuenta de TikTok. "No me eché
atrás porque no me va a insultar, sobre todo después de haberme
comportado de cierta manera con nada más que respeto. Si te muestro
respeto, espero que tú también me respetes. Así son las cosas. Creo
que así es el tenis. Fue desafortunado, pero es algo que puedo poner
en mi TikTok", bromeó. Por su parte, Ostapenko no dio rueda de prensa posterior al partido,
pero publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para explicar su
versión, acusando a Townsend de comportamiento antideportivo al no
disculparse por un tiro que golpeó en la parte superior de la red. "Le dije a mi rival que fue muy irrespetuosa, ya que tuvo una bola en
la red en un momento muy decisivo y no pidió perdón, pero su
respuesta fue que no tiene que pedir perdón en absoluto", dijo
Ostapenko. La letona señaló que hay algunas reglas en el tenis que "la mayoría
de las jugadoras siguen", y que es "la primera vez" que le pasa en la
gira esto. "Si juega en su país no significa que pueda comportarse y
hacer lo que quiera", añadió. Townsend respondió a estos comentarios y no quiso darle importancia a
la opinión de su rival: "Creo que es cómico. Para luego ir a internet
y tener que justificar lo que dijiste, obviamente te sientes de
alguna manera y sientes que tienes que dar una explicación por cómo
actuaste", explicó. Preguntada por si creía que los comentarios tenían tintes racistas,
Townsend añadió que está "muy orgullosa como mujer negra" de estar en
el US Open representándome a sí misma y a su "cultura". "Me aseguro
de hacer todo lo que puedo para ser la mejor representación posible
cada vez que entro en la pista e incluso fuera de ella", reveló.
Finalmente, en un post en Instagram, Ostapenko dijo que "nunca" ha
sido "racista" en su vida. "Respeto a todas las naciones de personas
en el mundo", concluyó.
