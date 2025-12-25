Tenis: Padre de Alcaraz habló sobre el divorcio con Ferrero

El padre de Alcaraz respondió de esa manera al ser consultado por la prensa de su país sobre los dichos emitidos en la víspera por Ferrero en una entrevista con el diario español Marca.

Ferrero habló con ese periódico una semana después del anuncio de la separación con Alcaraz y admitió sentirse "dolido por el divorcio", pero también "con una sensación de paz por haber cumplido con su deber" y que "personas cercanas a Carlos" consideraron que era mejor la interrupción de su vínculo.

La prensa española consideró que Ferrero se refería al padre de Alcaraz, quien ganó 24 títulos (6 de Grand Slam) además de haber llegado al tope del ranking por primera vez con 19 años en 2022.

Los mismos reportes sugirieron que Alcaraz, de 22 años, eligió a Samuel López (55) como reemplazante de Ferrero (45), a quien ese entrenador comenzó a asistir en 2024.

El padre de Alcaraz declinó realizar más comentarios sobre Ferrero, quien manifestó su deseo de continuar en su cargo luego que el número 1 del mundo aseguró que la decisión de la separación fue "consensuada".

Ferrero, que en su exitosa carrera como tenista fue campeón de Roland Garros y finalista del US Open en 2003, empezó a entrenar tras su retiro al alemán Alexander Zverev (3), con quien comenzó a trabajar en 2017.

El propio Ferrero sorprendió en la víspera al revelar que aceptaría en caso de recibir "una oferta de Jannik Sinner", el tenista italiano que escolta a Alcaraz en el ranking de la ATP y a quien calificó como "un jugador extraordinario" (ANSA).