Tenis: Paolini y Sonego avanzan en Cincinnati

Paolini, número 9 del ranking mundial, avanzó a la tercera ronda del torneo WTA 1000 de Cincinnati al superar a la griega Maria Sakkari (65) con parciales de 7-6 (7/2) y 7-6 (7/5).

La italiana de 29 años enfrentará en la próxima ronda a la estadounidense Ashlyn Krueger, número 35 del mundo que superó a la austríaca Anastasija Sevastova (267) por 6-4, 0-6 y 6-3.

Paolini contó con el apoyo de su compatriota y compañera en partidos de dobles Sara Errani, quien se sentó con el entrenador Federico Gaio durante el partido en el que celebró su primer triunfo después de 41 días.

"Fue un partido difícil, teniendo en cuenta que iba ganando 5-1 en el primer set, pero ella jugó de maravilla, y cuando saca y se mueve tan bien, en estas condiciones se convierte en una rival difícil", elogió Paolini a Sakkari.

"Tuve algunos altibajos en mi rendimiento, como las montañas rusas que están cerca. Sería mejor empezar los partidos directamente, sin demasiados altibajos, pero no pasa nada", completó la italiana.

A su vez, Sonego (36) superó por 6-3 y 7-6 (7/4) al belga Zizou Bergs (54) y en la próxima ronda enfrentará al estadounidense Taylor Fritz (4), quien superó a su compatriota Emilio Nava (105) por un doble 6-4.

En cambio, Cobolli (22) se despidió en la segunda ronda del torneo que se disputa sobre el cemento de la ciudad estadounidense al perder inesperadamente con el francés Terence Atmane (136) por 6-4, 3-6 y 7-6 (7/5).

Asimismo, Darderi (34) debió retirarse por un problema físico cuando perdía con parciales de 6-4 y 3-1 ante el argentino Francisco Comesaña (71) luego de haber recibido asistencia médica sobre el final del primer set.

Italia ya había celebrado el exitoso debut en el Masters 1000 de Cincinnati del campeón defensor, Jannik Sinner (1), ante el colombiano Daniel Elahi Galán (144).

El tenista "azzurro" enfrentará en la próxima ronda al canadiense Gabriel Diallo (35), quien dejó en el camino al argentino Sebastián Báez (43) y en la temporada 2025 suma 23 victorias y sufrió 16 derrotas.

También pasaron de ronda los estadounidenses Frances Tiafoe (10) y Tommy Paul (13), el canadiense Felix Auger-Aliassime (23), el griego Stefanos Tsitsipas (25) y el juvenil brasileño Joao Fonseca (52), quien aprovechó el retiro del español Alejandro Davidovich Fokina (18). (ANSA).