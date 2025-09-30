Tenis: Paula Badosa se despide hasta 2026: "No importa cuántos obstáculos se crucen, prometo seguir luchando"

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

La tenista española Paula Badosa anunció este martes que se despide de la presente temporada hasta 2026 debido a las lesiones que la han lastrado en la recta final de este año, después de abandonar en el WTA 1000 de Pekín (China) por un problema en la ingle.

"Hay momentos en los que me pregunto cómo logro seguir adelante en los instantes más duros y dolorosos. Y la verdad es que es precisamente en esos momentos cuando descubro la fuerza más profunda dentro de mí. Cada tropiezo duele, pero también me recuerdo cuánto deseo luchar, cuánto quiero volver", escribió la española en sus redes sociales.

La deportista publicó un 'storie' en Instagram abordando su lucha contra las continuas lesiones recientemente. "No importa cuántos obstáculos se crucen en mi camino, les prometo esto: seguiré luchando, seguiré empujando, y seguiré encontrando la manera de volver. Nos vemos en 2026", avanzó.

Además, agradeció el apoyo recibido en los últimos días. "No podría hacer esto sin las personas que siguen creyendo en mí. Su apoyo me sostiene cuando todo se vuelve pesado, y su fe me da valor cuando la duda aparece", comentó.

"No hay un sentimiento más grande que entrar a una cancha de tenis y verlos allí, respaldándome. Esa energía, ese amor. Es algo por lo que nunca podré agradecer lo suficiente", concluyó la barcelonesa en su comunicado en redes sociales, después de abandonar ante la checa Karolina Muchova en su segundo partido en Pekín por una lesión en la ingle.