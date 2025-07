Tenis: Paula Badosa sufre una rotura en el psoas y estará fuera de la competición "algunas semanas"

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - La tenista Paula Badosa ha anunciado este lunes que sufre "una rotura en el psoas" desde antes del comienzo de Wimbledon, y que por ello estará de baja durante "algunas semanas", y ha señalado que está viviendo tiempos "realmente complicados" pero que continúa con la "esperanza" de que "la luz al final del túnel empiece a brillar". "Desafortunadamente, tengo una rotura en el psoas desde antes de Wimbledon, y eso me mantendrá fuera de competición durante algunas semanas más. Son tiempos realmente complicados para mí, pero sigo con la esperanza de que las cosas mejoren pronto y que la luz al final del túnel empiece a brillar", publicó la tenista española en su cuenta de Instagram. Badosa confesó que he estado "un poco desconectada últimamente", pero quería actualizar su situación actual a sus fans. "He estado pasando por momentos difíciles últimamente. Gracias a todos por el inmenso apoyo", concluye el comunicado de la gironí. La número 10 del ranking WTA participó el pasado fin de semana en la Copa del Rey de tenis, en la que tuvo que retirarse en el partido que le enfrentó ante la gallega Jéssica Bouzas por culpa de la lesión en el psoas. La semana anterior, en Wimbledon, cayó en su debut frente a la británica Katie Boulter.