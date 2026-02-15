Tenis: pienso en mis puntos débiles, Alcaraz

"Claro que veo los muchos éxitos que he conseguido hasta ahora, pero cuando pienso en mí mismo, pienso sobre todo en mis debilidades", afirmó Alcaraz en la rueda de prensa previa al inicio del ATP 500 de Qatar, que marcará su retorno al circuito tras su coronación en Australia.

"Sé que muchos jugadores intentan alcanzarme, estudiando mi juego, mi forma de jugar, intentando vencerme, intentando desafiarme. Tengo que estar preparado para esto, y tengo que ver cuál es mi nivel, dónde está mi tenis", subrayó el español de 22 años.

"Tengo que intentar ponerme en su lugar y pensar en lo que podrían hacer cuando jueguen contra mí. A eso me refiero cuando digo que tengo que mejorar en algunas cosas. Obviamente, no puedes quedarte atrás; simplemente tienes que seguir creciendo", concluyó Alcaraz. (ANSA).