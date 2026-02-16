Tenis: Pisa celebra a Maestrelli

"Melbourne llama... Pisa responde. El primer pisano en el Abierto de Australia, con gratitud y orgullo", se lee en la placa que Conti entregó a Maestrelli con la asesora de Deportes, Frida Scarpa.

Maestrelli, de 23 años, recibió el reconocimiento durante una breve ceremonia a la que asistieron familiares cercanos, su novia Eleonora, y viejos amigos.

El tenista italiano se despidió en la segunda ronda del Abierto de Australia 2026, en el que hizo su debut en el primer Grand Slam de la temporada, al caer con el serbio Novak Djokovic (3).

"Todos te animábamos y te agradecemos que hayas enaltecido el nombre de Italia y de la ciudad de Pisa. Estamos orgullosos de tus logros, fruto de un gran sacrificio tuyo y de tu familia, que te apoya", afirmó Conti.

"Maestrelli es una verdadera motivación e inspiración para todos los jóvenes. Es un joven que, con muchos años de sacrificio, ha seguido tanto su actividad deportiva como sus estudios universitarios", agregó a su vez Scarpa.

"Así que, para nosotros, este premio es un mensaje de positividad y de los valores del deporte que enviamos a toda nuestra comunidad, a raíz de las hermosas historias de deporte y sacrificio que nos llegan de los Juegos Olímpicos de Invierno", completó Scarpa en alusión a Milán-Cortina 2026.

Por su parte, Maestrelli agradeció a "la familia que siempre me ha apoyado y que ha crecido en los últimos años con Eleonora, y agradezco a mis amigos de toda la vida, con quienes tengo una relación genuina que se remonta a mucho antes de mi fama como deportista profesional".

"Lo hago porque no es fácil para quien tiene mi vida mantener con vida relaciones personales mientras viajo por todo el mundo y teniendo que conciliar los compromisos deportivos con la vida cotidiana", concluyó Maestrelli. (ANSA).