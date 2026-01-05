Tenis: Polonia y Grecia a cuartos de final de la United Cup

Hubert Hurkacz, número 72 del mundo, sorprendió al vencer por 6-3 y 6-4 a Alexander Zverev (3) para sellar el primer punto de Polonia, que sumó su segunda victoria ante Alemania gracias al triunfo de Iga Swiatek (2) ante Eva Lys (39) por 3-6, 6-3 y 6-4.

A su vez, Grecia, que había debutado con un contundente 3-0 ante Japón y en cuartos de final enfrentará a Suiza (líder del Grupo C), se aseguró el primer puesto del Grupo E con una victoria por 2-0 ante Gran Bretaña, que había superado por 2-1 al equipo nipón.

Stefanos Tsitsipas (34) superó a Billy Harris (127) por 4-6, 6-1 y 7-6 (7/4) para sumar su octavo triunfo en diez presentaciones individuales en el torneo mixto por equipos cuya cuarta edición marca el inicio de la temporada 2026 del tenis profesional.

Tsitsipas, que debutó exitosamente ante el japonés Shintaro Mochizuki (110), celebró en la United Cup su primer torneo en el que suma dos victorias seguidas desde abril pasado, cuando acumuló dos triunfos sobre la arcilla de Barcelona.

En tanto, el campeón defensor, Estados Unidos, debió esforzarse para superar a España, pues Coco Gauff (4) cayó inesperadamente con Jessica Bouzas Maneiro (42) por 6-1, 6-7 (3/7) y 6-0, mientras que Taylor Fritz (4) superó a Jaume Munar (36) por 7-6 (7/4), 3-6 y 7-6 (8/6) para empatar transitoriamente el resultado de la serie.

Estados Unidos, que también ganó la United Cup en 2023, pasó de ronda al quedarse con la victoria final gracias a Gauff y Christian Harrison, quienes superaron a Ivonne Cavalle-Reimers y a Öñigo Cervantes por 7-6 (7/5) y 6-0 en el partido de dobles mixto. (ANSA).