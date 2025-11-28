Tenis.- Rafa Nadal recibirá el primer 'Dimoni d'Honor' de manos del RCD Mallorca

MADRID, 28 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El RCD Mallorca homenajeará este sábado al extenista y campeón de 22 Grand Slams, Rafa Nadal, en un acto especial en el Estadi Mallorca Son Moix, coincidiendo con el encuentro de la jornada 14 de LaLiga EA Sports que enfrentará al equipo bermellón con el CA Osasuna, en el que se le entregará el primer 'Dimoni d'Honor', un nuevo reconocimiento a figuras mallorquinas cuya excelencia y valores han dejado huella.

"El club quiere reconocer públicamente la trayectoria del tenista mallorquín, un referente mundial cuyo legado trasciende lo deportivo. Su espíritu de superación, su compromiso, su humildad y su extraordinaria carrera le han convertido en una figura admirada en todo el mundo y en un orgullo para Mallorca y para España", afirma el club mallorquín en un comunicado.

Durante el acto, el RCD Mallorca hará entrega a Rafa Nadal del primer 'Dimoni d'Honor', un galardón que nace con la voluntad de distinguir a personalidades mallorquinas que han destacado por su excelencia, valores y contribución a la sociedad. "El Club considera que no hay mejor manera de inaugurar este reconocimiento que con el mejor deportista español de todos los tiempos", añade la nota de prensa.

"Con este homenaje, el mallorquinismo desea agradecer a Rafa Nadal todo lo que ha significado -y significa- para la isla, para el deporte y para varias generaciones de aficionados", concluye el comunicado.