Tenis: Rafa Nadal, sobre el Challenger de su academia: "Tener un torneo de este calibre es emocionante para todos"

MADRID, 29 Ago. 2025 (Europa Press) -

El extenista español Rafael Nadal ha afirmado este jueves que "tener un torneo" del calibre del Challenger de Mallorca, que se está disputando durante esta semana en la instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar, "es emocionante para todos", desde los jugadores más pequeños de la academia hasta la gente autóctona de Manacor.

"Es bonito ver a jugadores de un nivel alto jugar aquí en las instalaciones. Para los chicos que están aquí es bueno. También para toda la gente que trabaja aquí durante todo el año tener un torneo de este calibre es emocionante para todos. Y también creo que para Manacor, para Mallorca, tener un evento deportivo que se convierte en un evento social, yo creo que genera cosas positivas en todos los sentidos y hace que la gente disfrute", expresó el campeón de 22 títulos de 'Grand Slam' en declaraciones facilitadas por su propia academia.

Luego dijo que este tipo de torneos son "el paso previo al circuito que se ve por la televisión". "Muchos jugadores que están jugando este tipo de torneos, ya los están combinando con los de primer nivel. Los Challengers, los Futures, etc. son lo que te ayuda a formarte como tenista previo a ser un tenista destacado", continuó.

Nadal considera que España ha hecho bien en apostar por este tipo de certámenes en territorio nacional. "Es una gran noticia para que los tenistas españoles, con recursos que al final en esa época son limitados, puedan seguir creciendo, seguir compitiendo al primer nivel, sin tener que desplazarse a la otra parte del mundo. Creo que eso es una gran ventaja y es algo que España ha sabido hacer bien", concluyó.