Tenis: Retiro de Sinner y título para Alcaraz en Cincinnati

Alcaraz ganaba por 5-0 cuando Sinner acusó un malestar que le impidió completar la final del torneo de Cincinnati donde buscaba revalidar el cetro para sumar su vigésimo primer título (tercero en una temporada en la que repitió en el Abierto de Australia) y llegar como campeón al US Open, último Grand Slam del año en el que también defenderá la corona.

"Salí al campo por el público, pero no puedo. Me siento tan mal que no puedo moverme", explicó Sinner, quien se tocó en el costado izquierdo de su músculo abdominal en diversas ocasiones cuando debía sacar.

"Siento decepcionarlos, pero no me he sentido bien desde ayer.

Esperaba mejorar, pero he empeorado. Lo siento mucho porque muchos de ustedes tenían otras cosas que hacer hoy", agregó el italiano durante la ceremonia de premiación.

"Carlos, felicidades, esto no es como esperabas, te deseo todo lo mejor para el resto de la temporada. Gracias a mi equipo por animarme cada día. Gracias por su apoyo y por comprender la situación", continuó Sinner, quien fue aplaudido por los espectadores.

"Siento decepcionarlos, pero a veces estas situaciones ocurren y hay que aprender a aceptarlas. Fue uno de los torneos más emocionantes que he jugado. Gracias por el apoyo y a la gente que vino. Gracias también a los árbitros y a quienes trabajan entre bastidores. Nos vemos el año que viene...con la esperanza de estar en mejor forma", completó Sinner.

Alcaraz intentó consolar a Sinner apenas finalizado el partido y luego firmó "Sorry Jannik (Lo lamento Jannik)" en la cámara de televisión, un ritual que suele protagonizar el ganador del partido.

El español de 22 años, que también venció a Sinner (24) en las definiciones de esta temporada en el Masters 1000 de Roma y de Roland Garros, celebró en su decimoquinto duelo ante el italiano para conquistar su octavo título de un torneo Masters 1000.

Alcaraz, dueño de cinco títulos de Grand Slam (ganó dos veces Roland Garros y Wimbledon además de haberse coronado una vez en el US Open), había perdido con el serbio Novak Djokovic (7) en la única definición que había llegado en Cincinnati, en la edición 2023.

"No quería ganar así, lo siento. Entiendo cómo te sientes ahora mismo, no puedo decir nada que no sepas. Eres un gran campeón y volverás aún más fuerte, como siempre. Eso es lo que hacen los grandes campeones, y tú lo eres", expresó a su vez Alcaraz.

"No sé qué decir... Sigo con mi equipo. Este torneo es muy largo, el ambiente es genial, me siento bien en la cancha, trabajamos duro. Y por eso tengo que agradecerles, no sólo por vuestro trabajo esta semana, sino por el de siempre", añadió el español tras ganar su sexto título del año.

"A todos los que hacen posible este torneo, un gran torneo para mí, aún mejor este año. Conseguimos pasar bien el tiempo entre partidos, ha sido una alegría formar parte de este torneo este año.

La gente es maravillosa, en cada entrenamiento, en cada partido, se siente el cariño de la afición y lo agradezco.

Jugar frente a ustedes es un placer", concluyó Alcaraz. (ANSA).