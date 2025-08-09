Tenis: Revocan sanción a Vukov

"Si bien los detalles del caso permanecen bajo secreto, podemos confirmar que el señor Vukov tiene derecho a ser acreditado en los torneos de la WTA", informó la entidad en un comunicado enviado al sitio "The Athletic".

El entrenador de Rybakina, que hace dos años escaló hasta el tercer puesto del ranking, nunca se había alejado de la tenista, pero tenía impedido el acceso a los torneos que ella disputaba debido a la investigación iniciada por acoso y comportamiento inapropiado.

Desde entonces, la oriunda de Moscú, de 26 años, contó con la colaboración durante unos pocos meses del croata Goran Ivanisevic, ex entrenador del serbio Novak Djokovic, tras lo cual tomó su lugar el italiano Davide Sanguinetti.

"La WTA se compromete plenamente a garantizar un ambiente seguro y respetuoso para todas las atletas y participantes, tal como establece nuestro Código de Conducta", aclaró la entidad que nuclea a las tenistas del circuito.

"Cualquier sanción aplicada por una violación de estas reglas es atentamente evaluada y sujeta a apelaciones ante tribunales independientes", agregó la nota, sin explicar las razones del levantamiento de la sanción. (ANSA).