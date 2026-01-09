Tenis: Sabalenka semifinalista

"Estoy tratando de poner en práctica lo que practiqué en la pretemporada, entre otras cosas la subida a la red y también el servicio, un aspecto que parece funcionar mejor", destacó Sabalenka tras la victoria ante la rival que la sorprendió al derrotarla en la final del Abierto de Australia el año pasado.

La bielorrusa se prepara justamente para iniciar con el pie derecho la temporada en el primer Grand Slam del año, que conquistó en Melbourne en 2023 y 2024 y en Brisbane buscará el pasaje a la definición frente a la checa Karolina Muchova (20), vencedora de la kazaja Elena Rybakina (5) por 6-2, 2-6 y 6-4 en dos horas y cuatro minutos.

En la otra semifinal se medirán la estadounidense Jessica Pegula (4) y la ucraniana Marta Kostyuk (26), vencedoras de las rusas Liudmila Samsonova (17) y Mirra Andreeva (9) por 6-3 y 7-6 (7/3) y por 7-6 (9/7) y 6-3, en cada caso.

En lo que refiere al Abierto de Australia, los organizadores anunciaron hoy que el suizo Stanislas Wawrinka, campeón del torneo en 2014, recibió una "wild card" para disputarlo por vigésima vez, mientras que el australiano Nick Kyrgios jugará solamente el torneo de dobles.

"Tener la posibilidad de jugar el Abierto de Australia en mi última temporada en el circuito, significa mucho", destacó Wawrinka, ex número tres del ranking y actual 156º que en Melbourne celebró el primero de sus tres títulos de Grand Slam (los otros los sumó en Roland Garros 2015 y en el US Open 2016).

Kyrgios, recientemente eliminado en el estreno en el ATP 250 de Brisbane tras derrotar a Sabalenka en la segunda edición de la "Batalla de los sexos", explicó que no está físicamente al 100% para jugar el torneo de individuales en el Abierto de Australia.

Por eso motivo, los organizadores otorgaron las restantes "wild cards" a sus compatriotas Jordan Thompson (113) y Chris O'Connell (114), mientras Kyrgios disputará el torneo de dobles junto al también australiano Thanasi Kokkinakis, con quien celebró en ese torneo en 2022 (año en el que él alcanzó la final de Wimbledon).

En el arranque de la temporada, Lorenzo Musetti, séptimo del ranking, se convirtió en el primer italiano en acceder a las semifinales del ATP 500 de Hong Kong, al derrotar por 6-4 y 6-4 al local Coleman Wong (150) al cabo de una hora y 14 minutos.

"Estoy muy feliz. Había enfrentado a Wong en este torneo previamente y su tenis ha crecido mucho. Sabía que debía ser muy sólido y que tenía que estar muy concentrado para ganarle", explicó Musetti. (ANSA).