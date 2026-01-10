Tenis: Sabalenka y Musetti finalistas

Sabalenka, que defiende la corona en el torneo que representa la antesala del Abierto de Australia (en el que fue campeona en 2023 y 2024 y finalista el año pasado), superó por 6-3 y 6-4 a la checa Karolina Muchova (20) en el Queensland Tennis Centre y chocará con la ucraniana Marta Kostyuk (26) vencedora por 6-3 y 6-0 de la estadounidense Jessica Pegula (6).

"Es algo realmente especial jugar este torneo", afirmó la bielorrusa, que el año pasado celebró en Brisbane y se sacó la espina por la derrota sufrida en 2024 en la final que disputó ante la kazaja Elena Rybakina (5), eliminada en cuartos por Muchova, al afirmar que "solamente me concentro en el presente.

Trabajo duro y cada partido contra ella es una nueva oportunidad para tratar de ganar".

El domingo, Sabalenka irá en busca de su sexta consagración en 13 finales disputadas en torneos WTA 500 y el decimonoveno en el circuito, en el que Musetti irá por su tercera consagración tras consagrarse campeón en 2022 en Hamburgo y en Nápoles y será ante el kazajo Alexander Bublik, undécimo del ranking en el que el italiano escalará del séptimo al quinto puesto el lunes.

Musetti superó al ruso Andrey Rublev (16) por 6-7 (3/7), 7-5 y 6-4 y se las verá con un Bublik que despachó por 3-6, 6-4 y 6-2 al estadounidense Marco Giron (64) y que derrotó al italiano en dos de los tres duelos previos (en Queen's en 2022 y en Adelaida en 2024), pero que cayó en el último enfrentamiento que animaron en Stuttgart hace dos temporadas.

Dos horas y 43 minutos le demandó a Musetti desembarazarse de Rublev, campeón del certamen en 2024, para avanzar a su novena final en el circuito en Hong Kong, "un torneo en el que nunca antes había jugado así", reconoció el italiano al destacar que hoy, frente al ruso, "cada vez que elevaba mi nivel, él también lo hacía, pero afortunadamente pude ganarle y estoy orgulloso".

No será la única final que animará aquí porque también disputará la del torneo de dobles junto con su compatriota Lorenzo Sonego enfrentando nuevamente a Rublev, que formará dupla con su compatriota Karen Khachanov y a las que los tenistas "azzurros" avanzaron por el abandono de sus rivales en semifinales: el canadiense Gabriel Diallo y el local Chak Coleman Wong. (ANSA).