Tenis. Sabalenka y Rybakina se citan por las Finales WTA

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka y la kazaja Elena Rybakina se medirán en el partido definitivo de las Finales WTA que se están disputando en Riad, después de vencer (6-3, 3-6, 6-3) a las estadounidenses Amanda Anisimova y Jessica Pegula por 4-6, 6-4, 6-3.

El Circuito femenino tendrá este sábado una nueva 'Maestra' entre la número uno del mundo Sabalenka y Rybakina, con un 8-5 en duelos previos favorable a la bielorrusa, incluidos el último enfrentamiento hace un mes en Wuhan (China), dos partidos de Finales WTA en 2024 y 2023, o la final del Abierto de Australia de 2023.

En la primera semifinal, Rybakina remontó a Pegula para alcanzar por primera vez la final del torneo que reúne a las ocho mejores tenistas de la temporada. En sus tres ediciones disputadas, la kazaja no había siquiera pasado de la fase de grupos y en la capital saudita se está mostrando como la rival a batir.

Ante la americana firmó su décima victoria seguida, una racha que le valió para estar en las Finales, fue la última en clasificarse, y ahora a un paso del mayor trofeo de su carrera tras ser campeona de Wimbledon 2022. Rybakina encontró un seguro de vida en su saque en los momentos delicados, 15 aces, pero tuvo que sudar en un igualado encuentro hasta los últimos intercambios.

En el tercer y definitivo set, la kazaja, que arrastraba un desfavorable 3-2 en duelos contra la estadounidense, salvó tres bolas de break en el tercer juego, rompió en el sexto y, pese a que Pegula recuperó su servicio de inmediato, Rybakina volvió a romper para terminar con el billete a la final.

Mientras, Sabalenka luchará por segunda vez por la condición de 'Maestra' tras perder en 2022 contra la francesa Caroline Garcia, después de una sólida segunda semifinal en la reedición de su conquista del último US Open ante Anisimova.

La americana, debutante en el torneo de las mejores, forzó el tercer set, muy igualado como el encuentro hasta que la número uno apretó el acelerador. La bielorrusa se quedó los últimos cuatro juegos seguidos para avanzar invicta a la final en Riad.