Tenis: Se invirtieron los papeles

Un partido de exhibición en el que Sabalenka cayó por 6-3 y 6-3 y recibió muchas críticas, a las que hoy respondió afirmando que "fue muy divertido y un gran desafío y benefició a todo el movimiento porque atrajo la atención del público hacia el tenis".

"No se trataba de demostrarle nada a nadie", dijo la bielorrusa, de 27 años, sobre aquel duelo que pretendió emular al que la legendaria Billie Jean King le ganó por 6-4, 6-3 y 6-3 a su compatriota Bobby Riggs el 20 de septiembre de 1973 en Houston y que tenía como objetivo equiparar salarialmente a las damas con los varones que practican este deporte.

Sabalenka no pudo emularla y cayó categóricamente frente a Kyrgios, pero destacó hoy que "cuando enfrentas a un hombre, la intensidad de juego es completamente distinta. Sobre todo cuando el rival es Nick, que repite mucho los tiros cortos y te obliga a moverte mucho".

"Creo que al menos sí demostré que estaba en óptimas condiciones físicas", completó sobre ese desafío que fue la antesala de su estreno en esta temporada, que inició con el pie derecho en Brisbane, donde defiende la corona conquistada el año pasado tras haber perdido la final en 2024 ante la kazaja Elena Rybakina.

Sabalenka se impuso con un contundente marcador de 6-0 y 6-1 ante la española Cristina Bucsa (50) en apenas 48 minutos de juego, mientras que Kyrgios fue superado por el estadounidense Aleksandar Kovacevic con parciales de 6-3 y 6-4 en su debut.

El australiano, que vio condicionadas las pasadas tres temporadas por efecto de las lesiones recurrentes, ocupa el puesto 671 del ranking masculino tras haber disputado la "Batalla de los sexos 2" con Sabalenka, su primer partido desde que jugó por última vez en marzo.

El finalista del Abierto de Wimbledon en 2022, mostró destellos de su talento, pero refrendó su falta de continuidad ante un rival sólido que lo superó con claridad, pese a lo cual no lucía decepcionado y afirmó: "Me sentí bien y usaré este partido como base de mi preparación".

"Ese es mi principal objetivo, no solamente el Abierto de Australia. Trataré de jugar todo lo que sea posible y veremos qué sucede", agregó Kyrgios, palpitando el primer Grand Slam de la temporada que anunció un importante incremento en materia de premios para los participantes.

El torneo repartirá 64 millones de euros, un 16 por ciento más que el año pasado, superará lo que reparte Wimbledon (61 millones) y le otorgará 2,38 millones de euros a los campeones, tanto en la rama femenina como masculina, tal como pretendía en su momento Billie Jean King, gran artífice de la paridad de género en materia salarial. (ANSA).