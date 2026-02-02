Tenis: Serena Williams evalúa el retorno

Lo informó la prensa británica, la cual asegura que Serena Williams planea anunciar su retorno durante el Super Bowl que Los New England Patriots protagonizarán el domingo 8 con Los Seattle Seahawks para definir el campeón de la Liga de Football Americano (NFL).

El diario The Times adelantó que Serena Williams protagonizará durante la transmisión del Super Bowl un aviso publicitario para la empresa de telemedicina Ro en el que lucirá una típica falda de tenis y destacará los beneficios del fármaco para su estado físico.

Durante una reciente entrevista al programa "Today", la menor de las Williams respondió con vacilación a las preguntas sobre su posible regreso al circuito de la WTA.

"No lo sé, ya veré qué pasa. Ahora mismo sólo me estoy divirtiendo y disfrutando de la vida", afirmó Serena Williams, quien se retiró del tenis profesional luego del US Open 2022.

Otra señal de los planes de Serena Williams es que nunca se retiró del programa antidoping, pues siguió sometiéndose a controles regulares al igual que sus colegas.

El reporte destaca que muchos factores impulsan su regreso este año: la posibilidad de un doblete de despedida con su hermana Venus Williams, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el deseo de culminar su carrera con su vigésimo cuarto título de Grand Slam, lo que le supondría un récord histórico que comparte con la australiana Margaret Court.

Otra señal del eventual retorno de Serena Williams son las sesiones de entrenamiento con el ex tenista canadiense Jesse Levine en Florida. (ANSA).