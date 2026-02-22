Tenis: Serena Williams habilitada para volver a jugar

La menor de las Williams adquirió su derecho a jugar en torneos de Grand Slam y en el WTA Tour tras haberse sometido a controles antidoping aleatorios durante seis meses.

Serena Williams, que comparte el récord de 23 títulos de Grand Slam con la australiana Margaret Court, nunca se pronunció sobre un eventual retorno, pero ya puede participar en torneos profesionales si recibe una invitación de los organizadores.

"A menos que se lesione, no hay duda de que volverá a jugar tarde o temprano", opinó el ex tenista estadounidense Jim Courier en enero pasado, cuando enfatizó las restricciones que implica formar parte del grupo de jugadores sometidos a controles antidopaje aleatorios.

"Nadie que no tenga intención de jugar al tenis profesional se va a incluir en esa lista, especialmente alguien con la experiencia de Serena Williams", insistió Courier sobre los controles sorpresa de la Agencia Internacional de Integridad de Tenis (ITIA), que obligó a Serena Williams a estar disponible 1 hora por día cada jornada durante 6 meses.

La propia Serena Williams había desmentido en diciembre pasado los rumores sobre su regreso al circuito, pero un mes después se mostró más optimista.

"No es un sí o un no. No lo sé, ya veré qué pasa", respondió Serena Williams a una pregunta específica en una entrevista en el programa de televisión estadounidense "Today".

El último indicio de un regreso de Serena Williams se remonta a principios de febrero, cuando la estadounidense Alycia Parks, número 77 del mundo, reveló que se había estado entrenando con su compatriota unos días antes.

"Está en muy buena forma. Creo que sería una figura a tener en cuenta en el circuito", declaró Parks en una entrevista con la revista especializada "Tennis Majors".

La agenda del circuito femenino refiere el WTA 250 de Austin entre el lunes 23 de este mes y el domingo 1 de marzo, tras lo cual se disputarán otros dos torneos en Estados Unidos.

Del 4 al 15 de marzo se jugará el WTA 1000 de Indian Wells, mientras que del 17 al 29 del próximo mes se anuncia el torneo de la misma categoría en Miami. (ANSA).