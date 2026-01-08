Tenis: Seúl palpita exhibición entre Alcaraz y Sinner

Alcaraz, de 22 años, y Sinner (24) volverán a verse las caras en el Hyundai Centre de Seúl por primera vez desde la victoria del italiano sobre el español en la final del ATP Finals 2025 disputada en Turín.

Una multitud de aficionados recibió a Alcaraz en el aeropuerto de Seúl, donde el español firmó autógrafos y se tomó selfies con los simpatizantes al igual que Sinner el día anterior.

La prensa local publicó que Alcaraz y Sinner recibirán 2 millones de euros cada uno por el partido previsto en Corea del Sur, donde cada espectador deberá pagar más de 2000 euros para presenciar la exhibición.

Sinner buscará su tercer título consecutivo del Abierto de Australia, donde Alcaraz buscará su primera coronación en un torneo de Grand Slam que marcará el primer compromiso para el español sin su histórico entrenador y compatriota Juan Carlos Ferrero, de quien se separó antes de Navidad. (ANSA).