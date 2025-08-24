Tenis: Sharapova, incluida en el Salón de la Fama

“Sé que probablemente soy la última persona que esperarían ver aquí esta noche. Honestamente, hace unos años, probablemente habría dicho lo mismo”, afirmó Serena Williams en el inicio de la ceremonia celebrada en Newport.

“Hace unos meses, Maria me envió un mensaje diciendo que necesitaba hablar conmigo. Cuando la llamé, me preguntó si podía presentarla al Salón de la Fama. Antes de que pudiera terminar la pregunta, dije que sí, en voz alta, de inmediato, con todo mi corazón. Precisamente porque es ella”, reveló la menor de las hermanas Williams.

La rivalidad entre ambas dominó sus carreras y la primera de las cinco coronaciones de Sharapova en un torneo de Grand Slam llegó justamente contra Serena Williams, a quien venció por 6-1 y 6-4 en una final de Wimbledon.

“Aún hoy, ella lo considera el momento culminante de su carrera.

Incluso hoy sigo considerándola una de mis derrotas más duras”, reconoció Serena Williams, quien tuvo su "revancha" al imponerse ante Sharapova en un historial a su favor con 20 triunfos al cabo de 22 duelos.

“Serena hizo más que simplemente perfeccionar mi juego, me ayudó a definir mi identidad”, argumentó Sharapova, que fue incluida en el Salón de la Fama del Tenis Internacional junto a los gemelos estadounidenses Bob y Mike Bryan.

En su discurso durante la ceremonia, la rusa relató todo lo que el tenis le ha enseñado a lo largo de su carrera.

“Al dedicar mi vida al tenis, el tenis me ha dado una vida extraordinaria. Estoy profundamente agradecida por ello”, declaró Sharapova, que a continuación ofreció su manifiesto para una historia de éxito.

“Acepta los desafíos, confía en tus instintos y apóyate en esa resiliencia. Te prometo que te sorprenderás. Cuando inevitablemente escuches voces que te dicen que bajes el ritmo, que moderes tus ambiciones, encuentra la manera de ignorarlas”, subrayó la rusa.

Sharapova también enfatizó la importancia de "competir con fiereza, elevar tus estándares, fijarte metas ambiciosas y celebrar las victorias, incluso las más pequeñas".

“Y cuando experimentes reveses, hazte muchas preguntas y busca las respuestas en tu interior”, completó Sharapova.

Por su parte, Bob y Mike Bryan agradecieron a todos los que los acompañaron en un camino que los llevó a convertirse en la pareja de dobles más exitosa de la historia del ATP Tour.

En sus 20 años de carrera, los estadounidenses ganaron 16 títulos de Grand Slam y se dieron el gusto de coronarse al menos dos veces en los torneos "Major", un hecho inédito para otra pareja.

Con la inclusión de Sharapova y de los gemelos Bob y Mike Bryan, el número total de miembros del Salón de la Fama del Tenis Internacional asciende a 270 leyendas de 28 países. (ANSA).