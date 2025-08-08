Tenis: Shelton celebró en Toronto

“Es una sensación increíble al final de una semana larga en la que el camino ha sido arduo”, explicó Shelton, quien tras resignar el primer set por 6-7 (5/7) logró remontar el partido y se impuso por 6-4 y 7-6 (7/3).

Dos horas y 47 minutos le demandó al estadounidense desembarazarse del ruso para suceder en el trono al australiano Alexei Popyrin y lo hizo ganando con autoridad un duelo que arrancó cuesta arriba.

“Por suerte pude sacar a relucir mi mejor tenis cuando más lo necesitaba. Perseveré y fui resiliente y allí estuvo la clave del triunfo. Esas son las cualidades que realmente me gusta ver expresadas en mi carácter”, agregó Shelton.

El tenista de 22 años escalará al sexto puesto del ranking ATP, desplazando del mismo al serbio Novak Djokovic, gracias a esta consagración que lo ubica cuarto entre los ocho que animarán el ATP Finals en Turín.

Hasta hoy, Andy Roddick había sido el único tenista estadounidense en los últimos 30 años en conquistar un Masters 1000 a tan temprana edad, cuando ganó en Canadá y en Cincinnati en 2003 con 20 años y repitió un año después en Miami con 21.

Tercera consagración para Shelton en el circuito y primera en un Masters 1000 tras los títulos obtenidos en el ATP 500 de Tokio en 2023 y en el ATP 250 de Houston en 2024.

La final de Toronto estuvo momentáneamente interrumpida cuando se disputaba el primer set al conocerse la noticia de la consagración de la canadiense Victoria Mboko, de 18 años, en el WTA 1000 de Montreal.

Los ecos del triunfo de la joven sensación del circuito sobre la japonesa Naomi Osaka, ex número uno del mundo, viajaron 540 kilómetros hasta Toronto y merecieron un cerrado aplauso del público que asistía a la final masculina.

“No tenía idea de qué estaba sucediendo”, confesó Shelton, al felicitar a su colega canadiense a la distancia. (ANSA).