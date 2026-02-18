Tenis: Sinner a cuartos de final en Doha

Sinner, de 24 años, se impuso con parciales de 6-3 y 7-5 ante Popyrin al cabo de 1 hora y 24 minutos de juego para sellar su boleto a cuartos de final, instancia en la que jugará contra el checo Jakub Mensik, número 16 del mundo que superó por 6-3 y 6-2 al chino Zhang Zhizhen (319).

A su vez, Bolelli y Vavassori avanzaron a semifinales del torneo de dobles del ATP 500 de Doha al superar al salvadoreño Marcelo Arévalo y al croata Mate Pavic por 7-6 (7/2), 3-6 y 10-7.

Los italianos, recientemente coronados bicampeones en Rotterdam, definirán su boleto a la final del certamen de Doha contra el ganador del duelo que Popyrin y el griego Stefanos Tsitsipas jugaban más tarde contra el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten.

En cambio, Italia lamentó la derrota por 6-4 y 6-1 que Jasmine Paolini y Sara Errani sufrieron ante la rusa Vera Zvonareva y la alemana Laura Siegemund en la primera ronda del torneo de Dubai, segundo certamen WTA 1000 de la temporada del circuito femenino.

(ANSA).