Tenis: Sinner avanza tras el "apagón"

Por ese motivo, el inicio del partido que Sinner disputó frente al canadiense Gabriel Diallo (35) y que terminó ganando por 6-2 y 7-6 (8/6) se inició con cerca de una hora y media de retraso, situación a la que luego se sumó el estridente sonido de una alarma contra incendios que se activó accidentalmente y que sonó durante algunos minutos, sin que los protagonistas interrumpiesen las acciones.

Tras una hora y 52 minutos de juego, el italiano se aseguró el pasaje a los octavos de final y extendió a 23 sus victorias en canchas rápidas, serie que se inició en el Masters 1000 de Shanghai de 2023 tras la derrota sufrida en el ATP 500 de Pekín a manos del español Carlos Alcaraz, su escolta en el ranking, y que sólo habían logrado el serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer y el escocés Andy Murray.

Los máximos representantes de una generación dorada de la que sólo "Nole" sigue en carrera y que empieza a dar paso a la nueva camada encabezada por Sinner y por Alcaraz, quien más tarde enfrentaba al serbio Hamad Medjedovic (72) por el pasaje a octavos, instancia en la que el italiano chocará con el francés Adrian Mannarino (89), vencedor del estadounidense Tommy Paul (16) por 5-7, 6-3 y 6-4 tras una hora y 40 minutos.

Luego de su victoria frente a Diallo, Sinner reconoció: "Si no juegas bien en situaciones difíciles como la que me tocó afrontar hoy, estos partidos puedes perderlos", al aludir al 0-2 con que inició el primer parcial y al punto que salvó en el tie-break evitando así la disputa de un tercer set en el duelo que disputó en el Lindner Family Tennis Center de la metrópoli de Ohio.

Los 20 tiros ganadores e igual cantidad de errores no forzados, contra 20 tiros ganadores y 51 errores no forzados del canadiense explican también el triunfo del tenista italiano, que tras el partido realizó una práctica con su equipo enfocada en el servicio, punto en el que seguramente sintió que necesita mejorar para no llevarse una sorpresa en la defensa de su corona.

Sinner, que cumplirá 24 años el sábado, regresó al circuito en este torneo tras conquistar en Wimbledon su cuarto título en un Grand Slam (luego de los que celebró en el Abierto de Australia en 2024 y en 2025 y en el US Open en 2024) en una temporada condicionada por la sanción de tres meses que pactó con la Agencia Mundial Antidoping (WADA) tras su positivo con Clostebol en marzo del año pasado.

Con el pasaje asegurado al ATP Finals que se jugará en Turín en noviembre en el cierre de la temporada y en el que también defenderá su corona, Sinner está enfocado ahora en avanzar en este Masters 1000, del que se despidió su compatriota Sonego (36), tras darle batalla al estadounidense Taylor Fritz (4) durante dos horas y 17 minutos, antes de caer por 7-6 (7/4) y 7-5.

Fritz será rival en octavos del francés Terence Atmane (136), que llegó al cuadro principal desde la "qualy" y despachó al japonés Yoshihito Nishioka (130) en primera ronda, al italiano Flavio Cobolli (22) en la segunda y hoy eliminó al juvenil brasileño Joao Fonseca por 6-3 y 6-4, en una jornada en la que el también italiano Luca Nardi (98) se las verá con el checo Jakub Mensik (17) por la misma llave en la que intentará avanzar Alcaraz.

Por la de Fritz y Almane se enfrentarán por al pasaje a cuartos el estadounidense Frances Tiafoe (14), finalista de la pasada edición, que derrotó por 6-4 y 6-4 al francés Ugo Humbert (25), y el danés Holger Rune (9), que se impuso por 7-6 (7/4) y 6-3 frente al estadounidense Alex Michelsen (33).

El canadiense Felix Auger-Aliassime (28) despachó por 7-5 (7/4), 4-2 y abandono al francés Arthur Rinderknech (70) y dirimirá el boleto a cuartos con el también galo Benjamin Bonzi (63), que eliminó al griego Stefanos Tsitsipas (29), finalista del torneo en 2022, por 6-7 (4/7), 6-3 y 6-4.

El estadounidense Reilly Opelka (73) enfrentaba al argentino Francisco Comesana (71) y el ruso Andrey Rublev (11) al australiano Alexei Popyrin (19), duelos de los que surgirán los rivales en octavos de final, instancia en la que buscará instalarse también el alemán Alexander Zverev (3), rival del estadounidense Brandon Nakashima (31), partido del que saldrá el adversario del ganador del que animarán el ruso Karen Khachanov (12) y el estadounidense Jenson Brooksby (101).

En otros duelos de la jornada, el estadounidense Ben Shelton (6) enfrenta al español Roberto Bautista Agut (53), llave por la que también buscan avanzar a octavos el checo Jiri Lehecka (26) y el australiano Adam Walton (85).

