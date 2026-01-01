Tenis: Sinner brindó con Ciccone y Giovinazzi en Montecarlo

Como en años anteriores, la velada quedó inmortalizada en una foto publicada por Giovinazzi, quien integró el equipo de Ferrari ganador de las 24 Horas de Le Mans de 2023 y campeón mundial de resistencia de 2025.

En la foto, se ve a Giovinazzi con su esposa Antonella Maraglino; a Ciccone (que corre para el equipo Lidl-Trek) con su mujer Annabruna Di Iorio, y a Alessandro Pier Guidi y Antonio Fuoco, que también son pilotos de Ferrari.

El primer partido del año de Sinner será el sábado 10, cuando enfrentará al español Carlos Alcaraz en una exhibición prevista en Seúl, tras lo cual el italiano comenzará a pensar en el Abierto de Australia, que comenzará el domingo 18 y en el que buscará su tercer título seguido.

Sinner, de 24 años, eligió despedir la temporada 2025 en redes sociales con un video que repasó sus mayores triunfos: la revalidación del título del ATP Finals de Turín, su primera coronación en Wimbledon y la repetición del Abierto de Australia.

El tenista italiano, que durante el año pasado celebró 58 victorias y sufrió 6 derrotas para sumar 6 títulos (acumula un total de 24 coronaciones), también incluyó imágenes de su mayor decepción, la derrota en la final de Roland Garros contra Alcaraz, al cual buscará desplazar del primer puesto del ranking en la temporada 2026. (ANSA).