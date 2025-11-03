Tenis. Sinner desbanca a Alcaraz como número uno del ranking ATP a las puertas de las Finales de Turín

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) - El tenista italiano Jannik Sinner ha recuperado este lunes el puesto número uno del ranking ATP después de imponerse este domingo en el torneo de París, último Masters 1000 de la temporada, una competición en la que Carlos Alcaraz, segundo en el ranking, cayó eliminado en su debut de segunda ronda ante el británico Cameron Norrie. Jannik Sinner vuelve a lo más alto del ranking ATP nueve semanas después de cederlo ante Carlos Alcaraz tras la final del Abierto de Estados Unidos. El italiano consiguió aprovechar la oportunidad que le dejó abierta el murciano, al caer eliminado en segunda ronda del Masters 1000 de París, consiguiendo el título del torneo y el puesto más alto del ranking. Ahora, el tenista de San Cándido lidera la clasificación ATP con 11.500 puntos, 250 más que Alcaraz. Unos resultados que hacen que Sinner llegue a las Finales de la ATP, que se disputan en Turín del 9 al 16 de noviembre, como número 1. Eso sí, el de El Palmar sigue teniendo en su mano acabar el año en lo más alto del ranking, necesitando ganar tres partidos en Turín para lograrlo, ya sean los tres de la fase de grupos, o dos de la fase de grupos y la semifinal. Por su parte, el español Alejandro Davidovich ha subido hasta el puesto 14 del ranking, en la que hasta ahora es su mejor clasificación. Además, el balear Jaume Munar se mantiene una semana más en la 36ª posición, mientras que Pablo Carreño (91), Roberto Bautista (94) y Pedro Martínez (95) cierran la nómina de españoles en el Top 100. En la parte alta de la clasificación, el torneo de París sirvió para que Ben Shelton (5), Taylor Fritz (6) y Alex De Miñaur (7) firmaran su presencia en las Finales de Turín. Por su parte, el canadiense Félix Auger-Aliassime (8) y el italiano Lorenzo Musetti (9) se jugarán la última plaza en las Finales, siendo el canadiense el que mejor lo tiene. CRISTINA BUCSA CONSIGUE SU MEJOR PUESTO EN EL RANKING WTA La tenista española Cristina Bucsa, que cayó en la final del WTA International de Hong Kong ante la canadiense Victoria Mboko, ha alcanzado el mejor puesto en el ranking WTA de su carrera, al situarse en la posición 54. Los 200 puntos sumados gracias a su mejor actuación de siempre en un torneo WTA le han permitido ascender 11 puestos. La jugadora de origen moldavo es la tercera española de la clasificación tras Paula Badosa, que cierra el Top 25, y Jéssica Bouzas, que se mantiene en el puesto 42. Por arriba, Aryna Sabalenka continúa una semana más como número uno del mundo, seguida de la polaca Iga Swiatek, y las estadounidenses Coco Gauff (3) y Amanda Anisimova (4).