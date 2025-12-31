Tenis: Sinner despide el año

"Muchachos, qué año tuvimos. Algunos momentos buenos han sido increíbles, otros malos han sido difíciles de aceptar, pero más allá de los resultados, he aprendido grandes lecciones", destacó el número dos del ranking ATP.

"Quiero agradecer a todo el equipo, a mi familia y a todos los que siempre me han apoyado. Significan mucho para mí. Les deseo un feliz año nuevo: celébrenlo con sus seres queridos. Nos vemos pronto en la cancha", completa el mensaje.

A pesar de haber resignado el liderazgo del ranking masculino, 2025 fue un gran año para el italiano, que cosechó seis títulos (dos menos que en la temporada anterior) y repitió corona en el Abierto de Australia y en el ATP Finals, además de consagrarse por primera vez campeón en Wimbledon.

En el rubro derrotas, sin dudas la más dolorosa debe haber sido la que sufrió en la final de Roland Garros, donde se le escapó el título en una final para el infarto con el español Carlos Alcaraz, su gran rival en la puja por el predominio y también su gran motivación para seguir mejorando.

Los dos principales representantes de la nueva generación del tenis se aprestan para despedir el año e iniciar en lo más alto el 2026, en una temporada que se iniciará el viernes en Perth y en Sydney con la United Cup, torneo por equipos mixtos en el que saldrán al ruedo los italianos Flavio Cobolli y Jasmine Paolini, el domingo frente a Suiza.

Sinner buscará luego su tercera corona consecutiva en el Abierto de Australia, torneo en el que la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ranking femenino, también irá por su tercer título (fue campeona en 2023 y 2024 y finalista en 2025).

La bielorrusa iniciará el año en Brisbane, del 4 al 11 de enero en el que también participará la estadounidense Madison Keys, su "verduga" en la final de Melbourne este año.

Sinner y Alcaraz se verán las caras por primera vez en el año el 10 de enero en Corea de Sur en un partido de exhibición que será la antesala del plato principal: el Abierto de Australia que comenzará el 18 de enero. (ANSA).