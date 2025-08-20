Tenis: Sinner estará bien, Cahill

“Ayer se sentía un poco mejor. Hoy también descansará, y espero que vuelva a la cancha el jueves y empiece a golpear algunas pelotas. Confiamos en que estará bien”, afirmó Cahill en diálogo con la cadena estadounidense ESPN desde Nueva York.

Sinner, de 24 años, paseó por Manhattan con el preparador físico Umberto Ferrara y con el sparring Nicoló Inserra dos días después de retirarse de la final del Masters 1000 de Cincinnati cuando perdía por 5-0 contra el español Carlos Alcaraz (2).

El italiano anunció en la conferencia de prensa que ofreció en Cincinnati su intención de tomarse un descanso de 48 horas antes de reiniciar los entrenamientos de cara al US Open, cuarto y último Grand Slam del año en el que buscará revalidar la corona que ganó en 2024.

Sinner conocerá en el sorteo de este jueves su rival en la primera ronda del torneo que se disputa en Flushing Meadows, donde buscará su quinto título de Grand Slam, pues también ganó dos veces el Abierto de Australia (2023 y 2024) además de haberse convertido esta temporada en el primer italiano en coronarse en Wimbledon.

El programa del US Open llevará a Sinner a debutar en la noche del lunes 25, mientras que este viernes 22 tiene previsto una presentación como nuevo rostro de la multinacional de navegación MSC Crociere en reemplazo de su compatriota y actriz Sophia Loren.

Sinner encabeza una lista de cuatro italianos que serán cabeza de serie en el sorteo del cuadro masculino del US Open que completan Lorenzo Musetti (10), Flavio Cobolli (26) y Luciano Darderi (34), mientras que su compatriota Jasmine Paolini (8) se ubicará entre las primeras 32 aspirantes al título del certamen femenino.

Italia también apostará en el US Open por Lorenzo Sonego (35), Matteo Arnaldi (62), Matteo Bellucci (63) y Luca Nardi (83) en el torneo masculino y por Lucia Bronzetti (56) y Elisabetta Cocciaretto (87) en el femenino. (ANSA).