Tenis: Sinner llegó a Seúl

Una multitud de aficionados surcoreanos recibió a Sinner en el aeropuerto de Seúl, donde el italiano de 24 años se tomó selfies y firmó autógrafos, tras lo cual recibió un ramo de flores blancas.

La exhibición entre Sinner y Alcaraz se jugará dos días antes del inicio del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada en el que el italiano buscará su tercer título consecutivo.

A su vez, Alcaraz buscará su primer título del Abierto de Australia en la edición 2026 del torneo de Grand Slam, que marcará el primer torneo para el español sin su histórico entrenador y compatriota Juan Carlos Ferrero, de quien se separó antes de Navidad. (ANSA).