Tenis: Sinner reinicia ante Gaston

(di Laura Masiello) (ANSA) - MELBOURNE, 16 GEN - "Volver a ser el número uno es uno de los objetivos, aunque no será fácil", reconoció el italiano Jannik Sinner, que iniciará su temporada defendiendo la corona que logró en las pasadas dos ediciones en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año en el que debutará frente al francés Hugo Gaston (94), al que superó en los dos enfrentamientos previos.

Así lo determinó el sorteo del cuadro principal del torneo en el que el español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, hará su estreno frente al local Adam Walton (79), al que derrotó en el único choque disputado, camino rumbo a una corona inédita que espera poder sumar a las dos que conquistó en el US Open (2022 y 2025), Roland Garros (2024 y 2025) y Wimbledon (2023 y 2024).

A los dos logrados en Australia, Sinner le agregó el del US Open de 2024 y el del All England el año pasado, pero en ese rubro nada se compara con el serbio Novak Djokovic, único tenista varón que conquistó 24 coronas de Grand Slam, diez de ellas en Melbourne, donde festejó por última vez en 2023.

"Nole", quien a los 38 años sigue vigente y hoy ocupa el cuarto puesto del escalafón, hará su debut frente al español Pedro Martínez (71) en un duelo sin precedentes y avanzará por la misma llave que Sinner y que el también italiano Lorenzo Musetti, que escaló al quinto escalón del ranking y hará su estreno frente al belga Raphael Callignon (72).

El alemán Alexander Zverev, número tres del mundo y quien el año pasado cayó ante Sinner en su única final en el Abierto de Australia (jugó la del US Open en 2020 y la de Roland Garros en 2024), iniciará frente al canadiense Gabriel Diallo (41) y podría cruzarse en semifinales con Alcaraz, a quien muchos esperan ver jugando por primera vez la final de este torneo (llegó a cuartos en las pasadas dos ediciones).

La definición que casi todos quisieran ver es, sin dudas, un nuevo duelo entre el español y Sinner, que lo derrotó en la final del ATP Finals de Turín (retuvo la corona), novena en un historial en el que Alcaraz manda con diez triunfos contra seis del italiano en partidos oficiales.

"La rivalidad entre ambos es algo formidable para el tenis", afirmó hoy el suizo Roger Federer, ex número uno del mundo que en Australia cosechó seis (el último en 2018) de sus 20 títulos de Grand Slam, al aludir al duelo que animan los herederos del denominado "Big Three" que él conformaba junto con Djokovic y con el español Rafael Nadal (campeón en Australia en 2009 y en 2022 y ganador de 22 títulos de Grand Slam.

"Ambos tienen un nivel increíble y la final que jugaron el año pasado en Roland Garros fue una locura, algo realmente épico", destacó el "King Roger", quien a seis años de su último partido en el Rod Laver Arena volverá a ser protagonista el sábado en la ceremonia de apertura del torneo junto con otros ex número uno como Andre Agassi, Patrick Rafter y Lleyton Hewitt.

Federer, que nunca se enfrentó con Alcaraz, ni con Sinner, afirmó que imaginó cómo sería chocar con el italiano: "lo vi jugar en Wimbledon frente (al búlgaro Grigor) Dimitrov (que lo superaba cuando debió abandonar por una lesión, Ndr) porque Grigor tiene un tenis muy similar al mío, algo que no me ocurrió cuando Jannik enfrentó a Djokovic en Shanghai" (en la final del Masters 1000 de 2024 que ganó el italiano, Ndr).

Sobre Alcaraz, el suizo destacó: "me identifico más con la mentalidad y el estilo de Carlos, sobre todo cuando decide jugar una pelota corta, cuando sube a la red o cuando pasa de defenderse a atacar", explicó al comentar que "me entrené un poco con estos muchachos y tienen un toque realmente increíble.

El crecimiento que han mostrado en estos últimos años fue formidable y lo mejor está por venir".

"Me motiva", afirmó Sinner sobre su rivalidad con Alcaraz, que podría conquistar 1600 puntos en caso de consagrarse campeón, mientras que el italiano necesita repetir para mantener su cosecha al menos hasta que dispute el Masters 1000 de Roma, que el año pasado no jugó.

No parece enfocado en eso, sino en la posibilidad de "jugar la final aquí frente a Carlos. Me preparé a fondo y físicamente me siento bien. Siempre es normal comenzar la temporada con algunas dudas, pero siento confianza por los buenos resultados que logré en el pasado", explicó.

El italiano confirmó que el australiano Darren Cahill continuará siendo parte de su equipo "al menos por un año más" y destacó que "con él me siento seguro, no solamente yo, sino todo el equipo".

"Jugar en Australia con un entrenador australiano es algo bueno y trataremos de aprovecharlo al máximo", completó Sinner, quien hoy conoció a su primer rival en Melbourne, al igual que sus compatriotas Luciano Darderi (24), que enfrentará al chileno Cristian Garín (80); Lorenzo Sonego (40), que chocará con el español Carlos Taberner (98); Matteo Berrettini (56), que jugará con el local Alex De Miñaur (6), y Flavio Cobolli (22), que lo hará ante Arthur Fery (185).

Matteo Arnaldi (65) no la tendrá fácil porque debutará ante el ruso Andrey Rublev (14), tampoco Mattia Bellucci (76), que chocará con el noruego Casper Ruud (13), en tanto que Luca Nardi hará su estreno frente al chino Wu Yibing (168) y Francesco Maestrelli (141) chocará con el francés Térence Atmane (64). Entre las damas, la italiana Jasmine Paolini (7), finalista en 2024 en Roland Garros y en Wimbledon, iniciará su camino ante la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich (102) por la misma llave que la también bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, campeona en Australia en 2023 y en 2024 y finalista en la pasada edición.

La flamante campeona en Brisbane hará su estreno en Melbourne ante la francesa Tiantsoa Rakotomanga (118), en tanto que la estadounidense Madison Keys (9), defensora del título, chocará en el debut con la ucraniana Oleksandra Oliynykova (90).

La estadounidense Coco Gauff (3) podría cruzarse en segunda ronda con su compatriota Venus Williams, ex número uno que jugará gracias a una "wild card".

La mayor de las Williams, quien a los 45 años se convertirá en la tenista más longeva en disputar un Grand Slam, iniciará frente a la serbia Olga Danilovic (68), en tanto que la polaca Iga Swiatek, número dos del ranking femenino y semifinalista en 2022 y en 2025, campeona del US Open y de Wimbledon y cuatro veces ganadora en Roland Garros, chocará en el debut con la china Yue Yuan (84), del lado opuesto del cuadro al de Sabalenka (ANSA)