Tenis: Sinner se entrenó con Berrettini

“Step by step with the best (paso a paso con el mejor)”, escribió Berrettini en el mensaje que adjuntó en redes sociales a la foto en la que se lo ve con Sinner durante un entrenamiento en Montecarlo.

La cadena Sky Sport reveló que Berrettini, de 29 años, no figura entre los inscriptos para el Masters 1000 de Cincinnati, el cual se perderá de manera consecutiva al igual que los torneos de Gstaad, Kitzbuhel y Toronto.

A la espera de conocer el motivo de su ausencia, el reporte recordó que Berrettini se presentó en la edición de este año de Wimbledon tras la lesión de abdomen que lo obligó a retirarse en la primera del Masters 1000 de Roma.

La prensa italiana confía en que el entrenamiento con su compatriota y número 1 del mundo representa una señal de la intención de Berrettini de presentarse al US Open, en programa del 24 de agosto al 7 de septiembre. (ANSA).