Tenis: Sinner, semifinalista

Sinner, que este sábado cumplirá 24 años, se impuso por un categórico marcador de 6-0 y 6-2 al cabo de una hora y 11 minutos ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (28) y espera por conocer a su próximo rival.

Será el vencedor del duelo que animaban el danés Holger Rune (9) y el sorprendente francés Terence Atmane (136), que llegó al cuadro principal procedente de la "qualy" y eliminó en segunda ronda al italiano Flavio Cobolli (22), al brasileño Joao Fonseca (52) en la tercera y al estadounidense Taylor Fritz (4) en octavos.

Sinner logró su primera victoria frente al canadiense Auger-Aliassime, que lo había superado en los dos duelos previos que animaron, ambos en 2022 y ambos en octavos de final de un Masters 1000, en Madrid y en Cincinnati, mientras que el tercero que debieron jugar en cuartos del Masters 1000 madrileño el año pasado se frustró por lesión del italiano.

El líder del ranking se sacó una espina y de paso extendió su racha en canchas rápidas, siendo el quinto tenista en este siglo en lograr 25 triunfos consecutivos en esa superficie después de que lo hicieran los "cuatro fantásticos": El suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal, el escocés Andy Murray (ya retirados) y el serbio Novak Djokovic.

La última derrota del italiano en canchas duras fue frente al español Carlos Alcaraz (2) en la final del ATP 500 de Pekín del año pasado, habiendo acumulado 30 victorias y apenas tres reveses en lo que va de la temporada, en la que repitió título en el Abierto de Australia y conquistó por primera vez la corona en Wimbledon.

Clasificado de antemano, junto con el español, al ATP Finals que se celebrará en Turín en noviembre y en el que defenderá el cetro, como lo hará a partir del 24 de agosto en el US Open, Sinner sigue en carrera por el título de Cincinnati, donde va por su vigesimoprimera consagración en el circuito y por su tercer título del año.

"Creo haber jugado un gran partido", consideró el italiano, al destacar que "respondí muy bien y logré elevar el nivel que venía teniendo.

Ahora, aprovecharé el día de descanso", completó al aludir al duelo que debió cerrar en la jornada previa ante el francés Adrian Mannarino (89) y que estuvo interrumpido por lluvia.

En el cuadro masculino resta por definirse todavía un clasificado a octavos y será el vencedor del choque entre el estadounidense Ben Shelton (6), reciente campeón en el Masters 1000 de Toronto, y el checo Jiri Lehecka (26), duelo del cual saldrá el rival del alemán Alexander Zverev (3).

Por la misma llave, se terminó la aventura en Cincinnati para el italiano Luca Nardi (98), "lucky loser" al que se le terminó la suerte frente al español Carlos Alcaraz (2), que lo superó en el cierre de la jornada del miércoles por 6-1 y 6-4 y chocará con el ruso Andrey Rublev (11), vencedor por 6-2 y 6-3 del argentino Francisco Comesaña (71).

Al igual que Sinner, también avanzó en el WTA 1000 de Cincinnati su compatriota Jasmine Paolini (5), en este caso a los cuartos de final, instancia en la que chocará con la estadounidense Coco Gauff (2), vencedora de la también italiana Lucia Bronzetti (61) más temprano.

Gauff, campeona del torneo en 2023, se impuso por 6-2 y 6-4 tras una hora y 20 minutos y sumó su tercera victoria en igual cantidad de enfrentamientos ante la tenista "azzurra", mientras que Paolini derrotó por 6-1 y 6-2 a la checa Barbora Krejcikova (80), que demandó la atención del fisioterapeuta en el segundo set por una dolencia en el pie izquierdo.

"Hoy jugué de modo agresivo durante gran parte del partido, más que en los anteriores. Es difícil porque las pelotas son muy livianas", resumió Gauff, quien se sumó en cuartos de final a la bielorrusa Aryna Sabalenka y a la polaca Iga Swiatek.

La número uno del mundo y defensora de la corona se impuso por 6-1 y 7-5 ante la española Jessica Bouzas Maneiro (41) y chocará por el pasaje a semifinales con la ucraniana Elena Rybakina (10), vencedora de la estadounidense Madison Keys (6) por 6-7 (3/7), 6-4 y 6-2.

Por esa misma llave, Swiatek (3), flamante campeona en Wimbledon, eliminó por 6-4 y 6-3 a la rumana Sorana Cirstea (54) y será rival de la rusa Anna Kalinskaya (34), que superó a su compatriota Ekaterina Alexandrova (16) por 3-6, 7-6 (7/5) y 6-1.

Paolini, además, se instaló en cuartos de final del torneo de dobles junto con su compatriota Sara Errani (ganadoras del oro en los Juegos Olímpicos de París 2024) tras el abandono de la dupla integrada por la polaca Magda Linette y la danesa Clara Tauson y buscaba hoy el pasaje a semifinales ante la conformada por la estadounidense Peyton Stearns y la checa Marketa Vondrousova. (ANSA).