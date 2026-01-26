Tenis: Sinner vuela a cuartos de Australia, vence a Darderi
Se impone 6-1, 6-3 y 7-6. "El servicio mejoró, pero hay trabajo por hacer", afirmó
"Somos buenos amigos, y eso dificulta el juego. En el tercer set, tuve algunas oportunidades de quiebre, pero las fallé. Jugué bien los últimos puntos bajo presión. Gracias al público. Es fantástico jugar aquí". Estas fueron las palabras de Sinner en la entrevista en el court tras su victoria ante un compatriota nacido en Argentina, en los octavos de final del primer Grand Slam del año.
El italiano también respondió a algunas preguntas sobre su "nuevo saque": "Sería genial poder mejorar rápidamente", explicó. "He cambiado un poco mi movimiento. En mi opinión, todavía tengo margen de mejora, pero estoy contento con mi saque. Mi saque es aún más estable ahora. Pero también estoy intentando mejorar en la red y ser menos predecible. Y creo que lo he conseguido en este partido", acotó.
Sobre su próximo partido contra Ben Shelton o Casper Ruud dijo: "Ellos también habrán mejorado. El próximo será un partido diferente. Seguiré un poco su partido, pero lo importante ahora es recuperarme físicamente. Mucho dependerá de si juego de día o de noche, porque todo cambia mucho".
En tanto, otro italiano, Lorenzo Musetti, derrotó al estadounidense Taylor Fritz por 6-2, 7-5 y 6-4 para alcanzar los cuartos de final del Abierto de Australia, que se está disputando en Melbourne, y mañana al serbio Novak Djokovic.
Mientras tanto, en el cuadro femenino, la defensora estadounidense del título, Madison Keys, fue eliminada por su compatriota Jessica Pegula. (ANSA).