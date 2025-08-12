Tenis: Sinner y Alcaraz a octavos

El escolta del ranking de la ATP chocará por un lugar en cuartos con el también italiano Luca Nardi (98), que avanzó al cuadro principal como "locky loser" y le hizo honor a esa condición al aprovechar hoy el abandono del checo Jakub Mensik (17).

Sinner derrotó por 6-2 y 7-6 (8/6) al canadiense Gabriel Diallo (35) a primera hora en un partido que se inició con cerca de una hora y media de retraso debido a un apagón originado por un incendio en una central eléctrica que afectó el cronograma original de la jornada y en el que logró imponerse al cabo de una hora y 52 minutos para extender a 23 sus victorias en canchas rápidas.

Cifra que sólo habían logrado el serbio Novak Djokovic, aún en actividad, así como el español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer y el escocés Andy Murray, todos ellos ya retirados y que el italiano inició en el Masters 1000 de Shanghai de 2023 tras la derrota sufrida en el ATP 500 de Pekín a manos de Alcaraz, quien también atrapó el pasaje a octavos.

Sinner, que el sábado festejará sus 24 años y regresó al circuito tras conquistar por primera vez el título en Wimbledon, enfrentará en la próxima ronda al francés Adrian Mannarino (89), vencedor del estadounidense Tommy Paul (16) por 5-7, 6-3 y 6-4 tras una hora y 40 minutos.

Alcaraz, que superó al serbio Hamad Medjedovic (72) por 6-4 y 6-4 en una hora y 35 minutos, para celebrar su quincuagésima victoria en esta temporada, será rival de Nardi, quien se imponía por 6-2 y 2-1 frente a Mensik cuando su rival "tiró la toalla" por una dolencia y le allanó el camino al italiano, que perdió su único duelo previo con el español cuando chocaron este año, también en octavos de final, en el ATP 500 de Doha, por 6-1, 4-6 y 6-3.

No tuvo la misma suerte su compatriota Lorenzo Sonego (36), quien cayó por 7-6 (7/4) y 7-5 tras darle batalla durante dos horas y 17 minutos al estadounidense Taylor Fritz (4), rival en octavos del francés Terence Atmane (136), que llegó al cuadro principal desde la "qualy" y despachó al japonés Yoshihito Nishioka (130) en primera ronda, al italiano Flavio Cobolli (22) en la segunda y hoy eliminó al juvenil brasileño Joao Fonseca por 6-3 y 6-4.

El ganador de Fritz-Atmane dirimirá el pasaje a cuartos con el vencedor del que animarán el también estadounidense Frances Tiafoe (14), finalista de la pasada edición, que derrotó por 6-4 y 6-4 al francés Ugo Humbert (25), y el danés Holger Rune (9), que se impuso por 7-6 (7/4) y 6-3 frente al estadounidense Alex Michelsen (33).

El canadiense Felix Auger-Aliassime (28) despachó por 7-5 (7/4), 4-2 y abandono al francés Arthur Rinderknech (70) y dirimirá el boleto a cuartos con el también galo Benjamin Bonzi (63), que eliminó al griego Stefanos Tsitsipas (29), finalista del torneo en 2022, por 6-7 (4/7), 6-3 y 6-4.

Instalado en octavos también está el argentino Francisco Comesaña (71), que eliminó al estadounidense Reilly Opelka (73) por 6-7 (4/7), 6-4 y 7-5 luego de tres horas y ocho minutos en un partido en el que remontó tres "match-point" y que estuvo suspendido por lluvia para avanzar por primera vez a esa instancia en un Masters 1000, donde lo espera el ruso Andrey Rublev (11), vencedor del australiano Alexei Popyrin (19) por 6-7 (5/7), 7-6 (7/5) y 7-5.

En el cierre de la jornada, el alemán Alexander Zverev (3) enfrentaba al estadounidense Brandon Nakashima (31), partido del que saldrá el adversario del ganador del que animaban el ruso Karen Khachanov (12) y el estadounidense Jenson Brooksby (101), mientras que el estadounidense Ben Shelton (6) enfrenta al español Roberto Bautista Agut (53), llave por la que también buscan avanzar a octavos el checo Jiri Lehecka (26) y el australiano Adam Walton (85).

En el WTA 1000, la italiana Jasmine Paolini (7) se instaló también en octavos de final al derrotar a la estadounidense Ashlyn Krueger (35) por 7-6 (7/2) y 6-1 en un partido que también estuvo interrumpido por lluvia y será rival de la checa Barbora Krejcikova (80), vencedora por 6-4, 3-6 y 6-2 de la estadounidense Iva Jovic (88).

La también italiana Lucia Bronzetti (61) chocaba con la letona Jelena Ostapenko (3) por el pasaje a octavos, instancia en la que ya espera por la ganadora la estadounidense Coco Gauff (2), campeona del torneo en 2023 que avanzó sin transpirar por el abandono de la ucraniana Dayana Yastremska (31).

Los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori debutaron con éxito en el torneo de dobles, así como lo hicieron también sus compatriotas Lorenzo Musetti y Lorenzo Sonego, tras superar por 6-4 y 6-4 a la dupla conformada por el estadounidense Nathaniel Lammons y el neerlandés David Pel y por 6-3 y 7-5 a los argentinos Máximo González y Andrés Molteni.

respectivamente. (Ansa).