Tenis: “Sinner y Alcaraz del mismo lado de la red?

Los principales referentes de la nueva generación del tenis lo confirmaron antes del duelo que animarán en Corea del Sur y en el que -auguró Sinner- esperamos jugar un gran partido para que el público se divierta", antes de responder a una pregunta alusiva a esa posibilidad de verlos jugando juntos.

"No lo conversamos nunca, pero sería lindo estar del mismo lado de la cancha. Tal vez este año o el próximo ¨Por qué no?", respondió el italiano.

Alcaraz destacó: "Jugamos muchos torneos al año y es difícil jugar también los de dobles, pero probablemente después de este partido en Seúl podríamos hacerlo, al menos una vez".

Rivales y amigos, Sinner y Alcaraz representan la sangre nueva de este deporte y empiezan a codearse con las grandes leyendas del tenis, con algunas de las cuales compartieron escena antes de que colgaran la raqueta, como el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer.

De aquel "Big Three" que hizo historia solamente permanece activo el serbio Novak Djokovic, único tenista varón que celebró 24 títulos de Grand Slam y quien a los 38 años y a pesar de su vigencia empieza a transitar sus últimos pasos de su prolífica carrera profesional.

Huella que hoy siguen Alcaraz y Sinner, quienes en 2025 se convirtieron en los primeros desde 1964 en haberse enfrentado en tres finales de Grand Slam en una misma temporada (con victorias del español en Roland Garros y en el US Open y del italiano en Wimbledon, donde celebró por primera vez).

En 16 enfrentamientos entre ambos, en diez de los cuales se impuso Alcaraz (que cayó en la final del ATP Finals de Turín en el que Sinner retuvo la corona), la mitad fueron en finales, lo que refleja la hegemonía que ambos comienzan a ejercer en el circuito desde su temprana irrupción.

"Tenemos una gran rivalidad en cancha, pero una excelente relación afuera. Siempre es un placer enfrentar al número uno y para mí es fantástico porque Carlos me lleva hasta el límite cada vez que jugamos", destacó Sinner, aunque se mostró cauto a la hora de la comparación con las leyendas históricas.

"No podemos compararnos con el Big Three y tampoco bajar nuestro rendimiento porque hay muchos dispuestos a tomar nuestro lugar", aclaró el italiano, quien consideró que este partido de exhibición servirá también para "prepararnos para el Abierto de Australia".

Sinner, que refrendó su corona en el primer Grand Slam en 2025 para celebrar en Melbourne el primero de los seis títulos que cosechó a lo largo de la temporada, afirmó: "Tuve tiempo para prepararme del mejor modo posible para el inicio de esta".

"Pasé la Navidad en casa y eso me cargó de energía para el inicio del que espero sea un gran año. Todavía necesito ajustar algunos pequeños detalles antes de disputar el Abierto de Australia porque las condiciones serán completamente distintas a las de los torneos que jugué en los últimos meses", completó.

"En los últimos años, hemos ganado algunos torneos de Grand Slam y chocamos en varias finales. La gente se entusiasma con esta rivalidad y espero poder jugar muchos más partidos y muchas más finales con él", coincidió Alcaraz, que también celebró el "haber podido contar con un mes de preparación, lo cual es muy bueno".

"Estamos contentos de comenzar la temporada aquí", agregó el español, al augurar poder hacerlo "de la mejor manera" y asegurar que "empezar el año enfrentando a Jannik es una gran manera de prepararme para el Abierto de Australia", único Grand Slam en el que aún no celebró (llegó a cuartos de final en las pasadas dos ediciones).

Alcaraz iniciará una nueva etapa tras haber anunciado, el 17 de diciembre, que se separaba de su histórico entrenador, el también español y ex tenista Juan Carlos Ferrero, poniendo fin a una relación profesional que se extendió por siete años y lo llevó a la cima. Samuel López lo reemplazará. (ANSA).