Tenis: Sinner y Alcaraz vencidos

Lo hizo en el particular desafío "Million Dollar 1 Point Slam", un torneo de exhibición que se celebró en el Rod Laver Arena y que Smith conquistó junto con el premio, para nada despreciable, que había en juego.

El certamen, que enfrentó a tenistas profesionales con amateurs en duelos a un único punto, otorgó un millón de dólares australianos al vencedor (unos US$ 668.000) y Smith se llevó esa cifra a casa.

Pocos apostaban por él, que fue capaz de doblegar al número dos del mundo en un partido en el que los no profesionales cuentan con dos servicios a favor y la posibilidad de elegir si sacar o no y los profesionales con solamente uno.

Sinner falló y Smith festejó mientras el italiano sonreía, como lo hacía el español Carlos Alcaraz, líder del ranking que también perdió su desafío frente a la tenista griega Maria Sakkari.

El australiano superó luego en la final a la anglo-taiwanesa Joanna Garland (70° del ranking WTA), quien conectó un tiro que se fue afuera en el único intercambio del partido.

"Me hubiese sentido feliz con solo festejar un punto", comentó Smith, quien utilizará el dinero del premio para adquirir una vivienda.

Una alegría que se suma a la que seguramente sintió al superar a Sinner en "octavos de final" y que nunca olvidará, mientras el italiano empieza a pensar en su debut en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada en el que defenderá la corona conquistada en las pasadas dos ediciones.

Alcaraz, que también se apresta para intentar sentarse en el único trono en el que nunca se sentó, habiéndolo hecho en dos oportunidades en el US Open, en Roland Garros y en Wimbledon, tampoco se tomó muy a la tremenda la derrota ante la griega Sakkari en "cuartos de final".

Así quedó reflejado cuando con una sonrisa se tiró al piso luego de perder su partido con un tiro que se quedó en la red.

Entre los profesionales que quedaron en el camino en el "Million Dollar 1 Point Slam" estuvo el ruso Daniil Medvedev, flamante campeón del ATP 250 de Brisbane y duodécimo del ranking.

Mismo destino para el kazajo Alexander Bublik, décimo del escalafón masculino, y el estadounidense Frances Tiafoe, trigesimoprimero del mundo, así como la italiana Jasmine Paolini, quienes también velan las armas para el Abierto de Australia.

Paolini será la séptima preclasificada en el primer Grand Slam del año, que tendrá a otros cuatro italianos entre las cabezas de serie: Sinner, que será la número dos, Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli (20) y Luciano Darderi (22) y entre las que se destacan el alemán Alexander Zverev, tercer favorito, y el serbio Novak Djokovic, que arrancará como cuarto preclasificado un torneo en el que sumó diez de sus 24 títulos "Major".

En el cuadro femenino, la favorita será la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, finalista en la pasada edición y campeona en las dos anteriores y quien acaba de retener la corona en el WT 500 de Brisbane, en el que disputó su tercera final consecutiva, mientras que la polaca Iga Swiatek y la estadounidense Coco Gauff serán la segunda y tercera preclasificada y la estadounidense Madison Keys, defensora del título, la novena cabeza de serie. (ANSA).